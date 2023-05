Tre Kronor zdolali Dánov v A-skupine, favorit rozhodol v závere

MS A-skupina:

Dánsko – Švédsko 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)



Góly: 4. N. Jensen (Ehlers) – 14. Everberg (Lindberg, Nylander), 33. Petersson (Lindberg, Raymond), 53. Raymond (Berggren), 55. Grundström (P. Lindholm, Petersson). Rozhodovali: Fernandez (USA), Hribik (ČR) – Hofer (Nem.), Niittylä (Fín.), vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 6573 divákov.



Dánsko: Sörensen – Lassen, M. Lauridsen, Larsen, Jensen Aabo, Krogsgaard, Koch, Gammelgaard – N. Jensen, Russell, Ehlers – Bödker, Poulsen, Storm – Aagaard, Mölgaard, Bau Hansen – Andersen, Wejse, Olesen – Scheel

Švédsko: Wallstedt – Liljegren, Sandin, A. Lindholm, Tömmernes, Bengtsson, Nemeth, Pudas – Raymond, Carlsson, Berggren – Petersson, P. Lindholm, Grundström – Nylander, Lindberg, Everberg – Silfverberg, De La Rose, Sörensen

Tampere 22. mája (TASR) - Hokejisti Švédska zvíťazili aj vo svojom šiestom zápase v A-skupine MS v Tampere. V pondelkovom stretnutí potvrdili pozíciu favorita a zdolali Dánsko 4:1.Švédi uzavrú účinkovanie v základnej skupine v utorok od 15.20 SELČ proti USA v priamom súboji o prvé miesto v tabuľke. Dánom patrí 5. priečka a na postup do vyraďovačky potrebujú vo svojom poslednom zápase v "áčku" triumfovať nad domácimi Fínmi (od 19.20 h), no predtým musia Nemci zaváhať proti Francúzom.Dáni prekvapivo otvorili skóre stretnutia v 4. minúte, keď N. Jensen prestrelil brankára Wallsteda. Švédi krátko na to nevyužili dlhú presilovku 5 na 3, no Everberg ešte do prestávky vyrovnal na 1:1. Druhá tretina priniesla veľa prerušení, ale aj šance na oboch stranách. Dáni tiež dostali šancu v početnej výhode o dvoch hráčov, rovnako v nej však neuspeli. Favorit potom dostal presilovku 5 na 4 a Petttersson ju v 33. minúte využil strelou pomedzi Sörensenove betóny. Švédi boli v tretej časti aktívnejší, prestrieľali svojho súpera 12:4 a po koncovkách Raymonda a Grundströma upravili na konečných 4:1.1. USA 6 6 0 0 0 30:5 18*2. Švédsko 6 5 1 0 0 23:3 17*3. Fínsko 6 4 0 1 1 21:14 13*4. Nemecko 6 3 0 0 3 22:16 9-----------------------------------5. Dánsko 6 2 1 0 3 18:19 86. Francúzsko 6 0 1 2 3 10:26 47. Maďarsko 6 0 1 0 5 9:33 2-----------------------------------8. Rakúsko 6 0 0 1 5 7:24 1* istá účasť vo štvrťfinále