Trenčan a Kotvan predĺžili zmluvy v HKM Zvolen

Zvolen 18. júna (TASR) - Víťaz hokejovej Tipos extraligy HKM Zvolen sa dohodol na spolupráci s 30-ročným brankárom Adamom Trenčanom a rovnako starým obrancom Oldrichom Kotvanom. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Trenčan opäť vytvorí brankársku dvojicu so Švédom Robinom Rahmom, ktorý tiež predĺžil zmluvu. V ročníku 2020/2021 nastúpil do 10 zápasov, v ktorých dosiahol 90,80-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 2,50 inkasovaných gólov na zápas. "Sme radi, že sme sa dohodli s ďalším odchovancom. Podpisom zmluvy s Adamom máme pre novú sezónu k dispozícii osvedčenú dvojicu a definitívne sme uzavreli brankársku otázku," povedal generálny manažér HKM Zvolen Ladislav Čierny.



V klube pokračuje aj obranca Kotvan, ktorý prišiel do Zvolena počas sezóny 2020/2021 po dlhoročnom pôsobení v českej extralige. "Chcem zostať doma a v rámci Slovenska bol pre mňa Zvolen jasná voľba. Po inom klube som ani nepátral. V minulej sezóne sa vytvorila výborná partia. Niektorí chalani zostali, nejakí noví ešte prídu, no už pracujeme na tom, aby sme sa priblížili k vlaňajšku," povedal Kotvan. V 34 zápasoch ročníka 2020/2021 dosiahol bilanciu 2 góly, 8 asistencií, 36 trestných minút a 14 plusových bodov. "Oldrich je spoľahlivý korčuliar s prehľadom a stabilnými výkonmi. Som rád, že sa nám podarilo dohodnúť," dodal Čierny.