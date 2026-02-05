< sekcia Šport
Trenčania spokojní s prípravou, Moniz: Noví skúsení hráči pomôžu
Trenčania v rámci zimnej prípravy absolvovali sústredenie v Turecku.
Autor TASR
Trenčín 5. februára (TASR) - Futbalisti AS Trenčín vstúpia do jarnej časti Niké ligy s novými dresmi a aj s viacerými novými tvárami. Káder prešiel počas zimnej prestávky niekoľkými zmenami, pričom tréner Ricardo Moniz si veľa sľubuje najmä od príchodu nových skúsenejších hráčov.
„Uplynulé prestupové obdobie bolo dosť živé, aj na naše pomery, čo sa týka smerom von, aj smerom dnu. Odišli dvaja hráči, ktorých sme predali - Sani Suleiman a Adam Yakubu. Samuel Bagín a Dávid Straka odišli na hosťovanie. Do klubu sme zobrali šiestich nových hráčov a siedmy je Nentaka Dembele Bangs, ktorý sa tu s nami pripravoval už pol roka. Na náš vkus toho bolo celkom dosť, ale museli sme reagovať na odchody a zranenia, ktoré stále máme. Potrebovali sme najmä hráčov do stredu poľa, keďže odišiel Yakubu, Sean Goss je stále zranený a Molik Jesse Khan má taktiež dlhodobé zdravotné problémy,“ uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii športový riaditeľ klubu Andrej Žáčik.
Z nových mien vyzdvihol príchod Giu Nadareišviliho z Gruzínska: „Je skôr defenzívny typ. Je to stále mladý hráč, ale má už toho dosť za sebou v gruzínskej lige a taktiež v reprezentácii do 21 rokov. Okrem neho prišli Richie Musaba a Markus Poom, čo sú hráči vo veku 25 a 26 rokov. Ich sme priviedli aj preto, aby sme v tíme našli balans. Sú to futbalisti, ktorí by mali priniesť okamžitý efekt.“
Trenčania v rámci zimnej prípravy absolvovali sústredenie v Turecku. „Polovica tímu sa tam prebrala. Na začiatku sezóny si nikto neuvedomoval, čo je to vlastne Trenčín. Bol to pre mňa veľký šok. Napriek tomu sme mali dobrý štart. Po letnej príprave sme neboli úplne v top forme, no teraz sme sa vrátili späť. Otázka bude, či dokážeme dostať z hráčov kvalitu, ktorá v Trenčíne niekedy bola. Nepodarilo sa nám to zatiaľ úplne, ale to má súvis so zraneniami. Trenčín však už v minulosti ukázal, že dokáže zareagovať na vzniknuté diery. Veríme, že noví skúsení hráči nám pomôžu. Momentálne hráme trenčianskym štýlom, to znamená s extrémnym pressingom. Pokiaľ budeme strieľať veľa gólov a hrať naším štýlom, budeme dominovať. To je našou úlohou,“ vyjadril sa tréner AS Ricardo Moniz.
Trenčanom patrí po jesennej časti Niké ligy 10. priečka, pričom pred 11. Košicami majú štvorbodový náskok. Ambíciou je posunúť mužstvo v tabuľke hore. „Dojmy zo zimnej prípravy mám dobré. Myslím si, že sme ju absolvovali v dobrých podmienkach. Vycestovali sme do Turecka a to isté platilo aj o tréningu v našej akadémii. Stretli sme sa so súpermi, ktorí nás preverili, aj keď tie výsledky pre nás neboli pozitívne. Celkovo sme posilnili aj hráčsky káder, keďže sme získali skúsenejších aj menej skúsenejších hráčov. Som presvedčený o tom, že naše mužstvo oživia,“ vyjadril sa skúsený obranca Jakub Holúbek. AS vstúpi do jarnej časti v sobotu domácim duelom s Podbrezovou. „Zápasy s Podbrezovou sú zakaždým otvorené, pretože súper sa snaží hrať ofenzívne a my tiež. Môže to byť o detailoch. Napríklad, kto využije prvú šancu. Na Podbrezovú sa chytáme, aj náš tréner ich videl v Turecku. Bude to kvalitný zápas a dúfam, že so šťastným koncom pre nás,“ dodal Holúbek.
Káder AS Trenčín pred jarnou časťou Niké ligy:
Brankári: Luka Damjanovič, Alex Húdok, Andrija Katič, Matúš Sláviček
Obrancovia: Loic Bessile, Nikolas Brandis, Papa Diouf, Jakub Holúbek, Richard Križan, Hugo Pavek, Lukáš Skovajsa, Viktor Šimič
Stredopoliari: Šachmurza Adyrbekov, Antonio Baždarič, Adrián Fiala, Sean Goss, Tadeáš Hájovský, Fedor Kasana, Molik Jesse Khan, Richie Musaba, Gia Nadareišvili, Markus Poom
Útočníci: Denis Adamkovič, Nentaka Bangs, Cody David, Pepijn Doesburg, Marselino Ferdinan, Dimitri Jepihhin, Dylann Kam, Roshaun Mathurin, Lukáš Mikulaj, Franko Sabljič, Eynel Soares
Príchody: Bangs, Danga, David, Diouf, Musaba, Nadareišvili, Room, Soares
Odchody: Suleiman, Yakubu, Bagín, Straka
Výsledky AS Trenčín v príprave:
Trenčín - SCR Altach 3:3 (2:2)
Trenčín - FC Struga 2:2 (0:1)
Trenčín - FC Kudrivka 0:4 (0:2)
Trenčín - PFC Levski Sofia 1:2 (1:2)
Trenčín - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:0
