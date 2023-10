Trenčania sú v kríze, Radivojevič: Prvú a druhú lajnu ani nemáme

Banská Bystrica (TASR) – Hokejisti Dukly Trenčín sú v kríze. V 12. kole Tipos extraligy prehrali na ľade Banskej Bystrice piaty duel v rade, tentoraz 1:4 z ich pohľadu, a ocitli sa v tabuľke na predposlednej priečke.



Klub spod hradu Matúša Čáka ešte vo štvrtok informoval o dočasnom uvoľnení hlavného trénera Róberta Döme z rodinných dôvodov. Právomoci šéfa striedačky prevzal športový riaditeľ klubu Branko Radivojevič, ktorý má viesť tím najbližšie dva týždne. Nateraz zaknihoval dve prehry, tú prvú v piatok doma s Košicami 1:4 a rovnaký výsledok sa zrodil aj pod Urpínom.



"S jedným gólom v zápase iba ťažko môžeme vyhrať. V Bystrici sme inkasovali dva góly v oslabeniach. Momentálne si robí svoju robotu tretia a štvrtá lajna, prvú a druhú ani nemáme. Ak sa títo chalani nezobudia, tak tu nebudú. Momentálne hráme bez prvého a druhého útoku," pomenoval príčiny nezdaru zastupujúci trenčiansky kormidelník Radivojevič a k streleckej nemohúcnosti dodal: "My góly zo striedačky nedáme. Chalani ich chcú dávať, to chcenie tam je, ale stále je to málo. Vypracovali sme si málo šancí, ideme stále málo pred bránku, málo sme hladní po góle. Súperi sú viac hladní pred našou bránkou, sú viac nepríjemní. My to hráme veľmi mäkko. Prvá a druhá lajna sa musí veľmi rýchlo zobudiť, lebo neviem potom, na čo sú tu."



V Banskej Bystrici strelil jediný gól Trenčína Denis Hudec - krídelník štvrtej formácie v zápise, reálne však bola nasadzovaná na ľad ako prvá. V Dukle tak má problém presadiť sa legionárske trio Immo, Conway, Charbonneau a takisto slovenské Š. Petráš, J. Baláž a M. Sloboda. "Mali sme v Bystrici k dispozícii aj presilovky, mali sme šance, ale v konečnej fáze nám pred bránkou chýba chladnokrvné zakončenie. Šance nepremieňame. Je to vážne, ale sami si to komplikujeme. Sami robíme chyby, nie sme hladní po góle, nechodíme pred bránku, nehráme jednoducho. Robíme zbytočné chyby, aj fauly, takže si za túto situáciu môžeme sami," opisoval príčiny neutešenej situácie Denis Hudec. Pozná však recept na zastavenie krízy: "Dostať sa z toho môžeme iba tvrdou robotou. Sami si to musíme v kabíne povedať, ale to, čo si povieme v kabíne, zostáva aj v kabíne, a na ľade to zatiaľ neprenesieme."



Hudec nechce polemizovať o tom, či mužstvo rozhodil odchod trénera Dömeho na dvojtýždňovú dovolenku. "To je život, nemôžeme byť z toho rozladení. Máme niečo nastavené, každý vie, čo má hrať, už to len dokázať na ľade. Je to aj o bojovnosti a tá nám tiež akosi chýba," dodal 30-ročný Hudec.