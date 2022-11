Trenčania vypadli z Youth League UEFA, nestačili na Panathinaikos

Youth League UEFA - 2. kolo majstrovskej vetvy /na dva zápasy/:



AS Trenčín - Panathinaikos FC 3:4 (3:1)



Góly: 21. a 29. Praženka, 6. Mičuda - 11., 49. a 68. Mazhar, 80. Kyriopoulos



/prvý zápas 0:2; Panathinaikos postúpil do play off o osemfinále/

Trenčín 2. novembra (TASR) - Futbalisti AS Trenčín nepostúpili do play off o vyraďovaciu fázu mládežníckej Ligy majstrov. Mužstvo do 19 rokov v stredu podľahlo doma gréckemu Panathinaikosu 3:4 po prehre 0:2 na pôde súpera.Trenčania vyhrávali po prvom polčase 3:1 a boli na najlepšej ceste za zdramatizovaním dvojzápasu. Hostia však vsietili krátko po prestávke kontaktný gól a desať minút pred koncom riadneho hracieho času sa dostali do vedenia, ktoré už nepustili.