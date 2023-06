Trenčania začali prípravu s novým trénerom, hlásilo sa 23 hráčov

Plán prípravných stretnutí:



24. júna: MŠK Púchov — AS Trenčín



1. júla: FK Pohronie — AS Trenčín



7. júla: SK Sigma Olomouc — AS Trenčín



11. júla: Hapoel Beer Sheva — AS Trenčín



15. júla: APK Karmiotissa — AS Trenčín



22. júla: ŠTK 1914 Šamorín — AS Trenčín



Trenčín 15. júna (TASR) - Futbalisti AS Trenčín začali vo štvrtok letnú prípravu na sezónu 2023/2024 na domácom Štadióne Sihoť. Na úvodnom zraze sa trénerovi Ilijovi Stolicovi hlásilo 23 hráčov.Z tridsiatky, s ktorou sa počíta v úvode prípravného obdobia, chýbalo sedem mien. Michal Kukučka, Vozinha, Strahinja Kerkez a Artur Gajdoš si plnia povinnosti v reprezentačných výberoch, Šimon Mičuda, Samuel Bagín a Adam Gaži sa pripoja k mužstvu v pondelok, keďže po svetovom šampionáte do dvadsať rokov v Argentíne mali predĺžené dovolenky.S mužstvom trénovalo aj kvarteto dorastencov Alex Húdok, Nikolas Brandis, Samuel Bednár a Lukáš Mikulaj a nová posila Azzam el Nasri. Z hosťovania v Zlatých Moravciach sa vrátil Lucas Demitra a na skúšku pricestoval Ghančan Donkor Bright.uviedol pred tréningom generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček pre klubový web.Srbský tréner Stolica prišiel po predchádzajúcej sezóne, v ktorej Trenčania bojovali o udržanie v najvyššej súťaži a napokon obsadili deviate miesto. Na lavičke nahradil Františka Straku.dodal Rybníček.opísal svoje pocity stredopoliar AS Matúš Kmeť. Nového trénera hodnotiť nechcel:Tím má na programe šesť prípravných zápasov v priebehu mesiaca, najbližšie sa predstaví 24. júna na ihrisku druholigového Púchova. K najzaujímavejším súperom patria izraelský vicemajster Hapoel Beer Sheva či šiesty najlepší tím uplynulého ročníka najvyššej českej súťaže SK Sigma Olomouc. Sériu prípravných stretnutí ukončia Trenčania na trávniku Šamorína.