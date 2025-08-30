< sekcia Šport
Trenčania zvíťazili v príprave na ľade Viedne Capitals 4:2
Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili v sobotnom prípravnom zápase na ľade Viedne Capitals 4:2.
Autor TASR
Viedeň 30. augusta (TASR) - Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili v sobotnom prípravnom zápase na ľade Viedne Capitals 4:2.
