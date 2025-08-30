Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 30. august 2025Meniny má Ružena
< sekcia Šport

Trenčania zvíťazili v príprave na ľade Viedne Capitals 4:2

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili v sobotnom prípravnom zápase na ľade Viedne Capitals 4:2.

Autor TASR
Viedeň 30. augusta (TASR) - Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili v sobotnom prípravnom zápase na ľade Viedne Capitals 4:2.



príprava:

Viedeň Capitals - Dukla Trenčín 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Góly Trenčína: 20. Leskinen, 27. Hudec, 34. Josling, 60. Ahl
.

Neprehliadnite

Prezident varuje pred možnými dôsledkami stupňujúcej sa nenávisti

KOMENTÁR: Koniec jazykových redaktoriek na Slovensku?

Premiér: Fašizmus a nacizmus nebol potrestaný, len sa skryl

ULICAMI BRATISLAVY: Prvý most cez Dunaj prišiel na konci 19. storočia