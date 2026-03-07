Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trenčanky s prvou výhrou, Ivanku pri Dunaji zdolali 62:50

Ilustračná snímka basketbalovej lopty. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

V 5. kole nadstavbovej skupiny o 7. -10. miesto zdolali predposlednú Ivanku pri Dunaji 62:50.

Autor TASR
Bratislava 7. marca (TASR) - Basketbalistky Trenčína si v sobotu pripísali prvú výhru v aktuálnej sezóne Tipos extraligy. V 5. kole nadstavbovej skupiny o 7. -10. miesto zdolali predposlednú Ivanku pri Dunaji 62:50.



Tipos extraliga žien - nadstavbová časť

skupina o 7.-10. miesto – 5. kolo:

BK AS Trenčín - BK Klokani Ivanka pri Dunaji 62:50 (30:24)

najviac bodov: Barboričová 15, Vaiglová a Bučková po 12 - Krajčírová 12, Gažiová a Miková po 8, 50 divákov
