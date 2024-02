Trenčianski futbalisti boli v Banskej Bystrici blízko k trom bodom

Banská Bystrica 17. februára (TASR) – Trenčianski futbalisti v piatkovom stretnutí 20. kola Niké ligy boli v Banskej Bystrici blízko k trom bodom. Od začiatku zápasu mali prevahu na lopte, vytvorili si viacero gólových príležitostí, ale domácemu tímu spod Urpína stačila iba jediná šanca, aby išiel do vedenia 1:0. Stalo sa tak v 58. minúte a strelcom bol najlepší kanonier súťaže Róbert Polievka. Zaknihoval už jedenásty ligový gól v tejto sezóne.



V mix zóne po stretnutí neskrýval spokojnosť: "Teší ma, že môj gól viedol aspoň k bodu. Som tu na to, aby som ich dával, budem sa tešiť, ak budú mužstvu hlavne prinášať body. Toto je cenná remíza. Išli sme s nejakou taktikou do zápasu a snažili sme sa plniť to, čo nám bolo naordinované. Sčasti nám to aj vychádzalo. Samozrejme, chceli sme byť trošku nebezpečnejší vpredu, ale Trenčín nás donútil ich hrou do bloku. Krídla majú naozaj veľmi nepríjemné. Bolo ťažké sa potom dostávať dopredu, keď sa nás stále snažili pressovať. Zatlačili nás. Myslím si, že to bola i napriek tomu zaslúžená remíza. Opticky mali možno viac z hry, aj nás podržal Matúš Hruška, ale na domácom ihrisku si nemôžeme povedať, že sme spokojní s bodom, aj keď v tomto prípade asi aj áno.“



Medzi Banskou Bystricou a Trenčínom išlo aj o priamy súboj o prvú šestku tabuľky, ktorá zaručí tímom nadstavbovú časť o titul. "Každý to má teraz ťažké z mužstiev, ktoré chcú ísť do prvej šestky. Trenčín, Dunajská Streda aj Podbrezová majú ťažké žreby, takisto aj my. Bude to ešte náročné. O to je to krajšie a atraktívnejšie pre súťaž, lebo stále sa o niečo hrá a dve kolá pred začiatkom nadstavby ešte nie je rozhodnuté o ničom,“ dodal Polievka.



Trenčianski futbalisti mohli ísť do vedenia už v prvom polčase. Najväčšiu šancu spálil Eynel Soares, keď loptu poslal do žrde. Na začiatku druhého polčasu neuspel sám pred brankárom Artur Gajdoš, ktorého tento okamih mrzel: "Loptu som dočahoval, trošku mi skočila a musel som počkať, kým mi padne na nohu. Potom už bol blízko mňa brankár a dobre to vyrazil na roh."



Gajdoš napokon skóroval v 70. minúte utešenou strelou spoza šestnástky presne k žrdi a zariadil tak remízu 1:1. Spokojný s bodom však nebol: "Vzhľadom na priebeh zápasu určite nie sme spokojní s bodom. Boli sme lepší v prvom aj druhom polčase. Vytvorili sme si dostatok šancí, ale nepremenili sme ich. Nejak nám nebolo súdené skórovať. Chvalabohu za ten vyrovnávajúci gól. Škoda, že sme nepridali ešte ten víťazný. Mňa každý gól poteší, ale v momentálnej situácii by som ho vymenil za tri body.“



Trenčania nevyužili v piatok pod Urpínom viacero sľubných príležitostí. Aj preto sa nemohli radovať z troch bodov. "Ťažko niečo povedať k tým nevyužitým šanciam. Uplynulé dva zápasy nám to tam padalo, ale nemôže to byť vždy tak, že z každej šance dáme gól. Budeme sa to snažiť zmeniť a verím, že najbližšie proti Slovanu tie šance premeníme. Máme pred sebou ešte dva zápasy základnej časti a budeme chcieť uspieť v oboch,“ prízvukoval útočník Gajdoš.