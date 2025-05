Trenčiansku obranu posilní miestny rodák Juraj Mikuš

Trenčín 7. mája (TASR) - Káder hokejového klubu HK Dukla Trenčín posilní pre sezónu 2025/2026 slovenský obranca Juraj Mikuš. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej webovej stránke.



Trenčiansky rodák sa vracia na slovenské klziská po viacerých pôsobeniach v Česku. V susednej krajine počas jedenástich sezón obliekal dresy Pardubíc, Brna, Vítkovic, či Sparty Praha. Tridsaťšesťročný hokejista predtým pôsobil aj v zámorskej AHL, no hokejovo vyrastal práve pod hradom Matúša Čáka. „Domov sa nám vracia ďalší trenčiansky odchovanec. Juraj má skúsenosti z AHL a jedenásť sezón pôsobil v top kluboch českej extraligy. Je to skúsený obranca so skvelými fyzickými parametrami. Má výborné korčuľovanie a hokejové myslenie, bude veľmi užitočný vo všetkých herných situáciách,“ vyjadril sa o jeho príchode generálny manažér Dukly Mário Bližňák.



Skúsený obranca sa zúčastnil aj na troch svetových šampionátoch v drese slovenskej reprezentácie.