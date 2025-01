Trenčín angažoval 20-ročného stredopoliara Molika Khana

Trenčín 15. januára (TASR) - Futbalistov AS Trenčín posilnil počas zimného prestupového obdobia 20-ročný stredopoliar Molik Jesse Khan. Reprezentant Trinidadu a Tobago podpísal s vedením klubu jedenapolročnú zmluvu, ktorá zahŕňa aj opciu na ďalšie predĺženie kontraktu. Informovala o tom oficiálna webstránka účastníka Niké ligy.



Khan ako pätnásťročný debutoval v drese W. Connection, čím sa stal jedným z najmladších futbalistov hrajúcich najvyššiu súťaž v Trinidade a Tobago. V deň dovŕšenia dospelosti podpísal kontrakt s americkým klubom Minnesota United, nastupoval však prevažne v jeho treťoligovom rezervnom mužstve, kde si pripísal 40 štartov a päť gólov. Jesennú časť sezóny 2024/25 strávil na hosťovaní v dánskom HK Kobe.



"Cítim sa tu veľmi dobre. Je tu momentálne trocha zima, no na tú som zvyknutý z Minnesoty," povedal Khan pre oficiálny web AS. "O Trenčíne som počul len v dobrom. V Minnesote som sa stretol i s Matúšom Kmeťom. Som veľmi dobrý kamarát s Kestonom Julienom, s ktorým som vyrastal a sme v dennom kontakte. Veľa mi porozprával o meste i o klube. Spoluhráči v šatni ma veľmi pekne prijali. Teším sa na svoj prvý súťažný štart. Najkomfortnejšie sa cítim na pozícií ofenzívneho stredopoliara. Verím, že Trenčínu pomôžem mojím futbalovým umom i gólmi," dodal nový hráč Trenčanov.