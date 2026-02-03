Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trenčín angažoval estónskeho reprezentanta Pooma, dal gól Chelsea

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rodák z anglického Derby, ktorý oslávi 27. narodeniny 27. februára, predtým pôsobil v klube FC Flora Tallin.

Autor TASR
Trenčín 3. februára (TASR) - Futbalový klub AS Trenčín angažoval estónskeho reprezentanta Markusa Pooma. Dvadsaťšesťročný stredopoliar podpísal pod Čákovým hradom zmluvu na jeden a pol roka s možnosťou následnej opcie. Desiaty tím priebežnej tabuľky Niké ligy o tom informoval v utorok na svojom webe.

Rodák z anglického Derby, ktorý oslávi 27. narodeniny 27. februára, predtým pôsobil v klube FC Flora Tallin. V jeho drese odohral v ročníku 2025 estónskej najvyššej súťaže 30 duelov, v ktorých si pripísal 10 gólov a 10 asistencií. V sezóne 2023/2024 si vyskúšal aj zahraničný futbal, keď zamieril do severoírského Shamrock Rovers, za ktorý dal gól londýnskej Chelsea na Stamford Bridge v Konferenčnej lige. V drese estónskej reprezentácie sa predstavil aj v Trnave proti Slovákom v rámci Ligy národov.
