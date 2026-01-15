< sekcia Šport
Trenčín angažoval gruzínskeho stredopoliara Nadareišviliho
Nadareišvili odštartoval svoju kariéru v klube FC Merani Martvili.
Autor TASR
Trenčín 15. januára (TASR) - Do kádra futbalistov AS Trenčín pribudol 20-ročný gruzínsky stredopoliar Gia Nadareišvili. V novom pôsobisku podpísal zmluvu s platnosťou do konca sezóny 2027/2028. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.
Nadareišvili odštartoval svoju kariéru v klube FC Merani Martvili. Odtiaľ sa presunul do gruzínskeho prvoligového tímu FC Gagra. „Počul som, že tím má profesionálne a priateľské prostredie, ale to, čo som videl, prekonalo moje očakávania. Trenčín je úspešný klub, ktorý vychoval mnoho hráčov na najvyššej úrovni,“ povedal Nadareišvili.
Nadareišvili odštartoval svoju kariéru v klube FC Merani Martvili. Odtiaľ sa presunul do gruzínskeho prvoligového tímu FC Gagra. „Počul som, že tím má profesionálne a priateľské prostredie, ale to, čo som videl, prekonalo moje očakávania. Trenčín je úspešný klub, ktorý vychoval mnoho hráčov na najvyššej úrovni,“ povedal Nadareišvili.