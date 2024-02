Trenčín angažoval holandského stredopoliara Sallama

Trenčín 3. februára (TASR) - Holandský futbalista Samir Ben Sallam sa stal novou posilou slovenského klubu AS Trenčín. Dvadsaťdvaročný stredopoliar podpísal s vedením účastníka Niké ligy viacročný kontrakt.



Sallam začal kariéru ešte v roku 2009 v akadémií Ajaxu Amsterdam. Odtiaľ prestúpil v lete 2018 do tímu Jong FC Ultrech pôsobiaceho v druhej najvyššej holandskej súťaži. Potom pôsobil počas troch rokov v FC Volendam. Pred začiatkom sezóny 2022/2023 sa rozhodol opustiť Holandsko a pokračovať vo svojej kariére v najvyššej cyperskej súťaži v tíme FC Karmiotissa. V tomto tíme odohral 40 ligových stretnutí.



"Sme veľmi radi, že sa nám podarilo sfinalizovať prestup Samira. Hráča sme sledovali už dlhšiu dobu, poznáme jeho históriu, keď si prešiel akadémiou Ajaxu a jeho štýl či vnímanie futbalu je veľmi podobnému nášmu v AS. Verím, že Samir sa rýchlo adaptuje a naša vzájomná spolupráca v nasledujúcom období bude prínosná pre obidve strany," povedal športový riaditeľ AS Trenčín Andrej Žáčik pre oficiálnu webstránku klubu.



Sallam sa počas letnej prípravy pred začiatkom tejto sezóny predstavil v prípravnom stretnutí práve proti AS Trenčín. Vtedy slovenský tím zdolal Karmiotissu vysoko 4:0. V trenčianskom tíme už pôsobilo niekoľko holandských futbalistov. "Poznám niekoľko mien, ktoré tu pôsobili, ako napríklad James Lawrence a Holanďania Aschraf El Mahdioui či Dabney dos Santos. O histórií klubu viem taktiež veľa. Veľmi dobre si pamätám na veľké víťazstvo Trenčína nad Feyenoordom, ktoré som sledoval," uviedol Samir a vyjadril sa aj k podpisu zmluvy: "Cítim sa tu veľmi dobre, pred príchodom som si urobil menší prieskum a som rád, že tu konečne môžem byť. Štadión i podmienky sú tu skvelé. Filozofia je totožná ako v Ajaxe, takže si myslím, že ako hráč sem veľmi dobre zapadnem. Urobím všetko pre to, aby som pomohol tímu dosiahnuť stanovené ciele."