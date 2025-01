Trenčín angažoval holandského útočníka Doesburga, odchádza Zorič

Trenčín 20. januára (TASR) - Novou posilou futbalistov AS Trenčín sa stal útočník Pepijn Doesburg. Dvadsaťštyriročný Holanďan prichádza pod Čákov hrad z VVV-Venlo, s účastníkom Niké ligy podpísal zmluvu na jeden a pol roka s opciou na ďalšie predĺženie kontraktu.



"Som veľmi rád za túto príležitosť v mojej kariére," povedal Doesburg pre klubový web. "Mám len 24 rokov a cítim, že som na správnom mieste. AS Trenčín je veľký klub s krásnym štadiónom a výbornou históriou. Verím, že pomôžem tímu vrátiť sa na futbalovú mapu."



Doesburg začínal s futbalom v mládežníckom tíme Feyenoordu Rotterdam, neskôr pôsobil aj v mládeži Sparty Rotterdam, profesionálnu kariéru odštartoval v klube FC Dordrecht. Odtiaľ pokračoval vo svojej kariére do VVV-Venlo, kde v aktuálnej sezóne druhej najvyššej holandskej súťaže odohral 18 zápasov a strelil dva góly.



Naopak, z Trenčína odchádza Luka Zorič. Srbský stredopoliar opúšťa AS po necelom pol roku, jeho ďalšie kroky vedú do Bosny a Hercegoviny, kde posilní tím FK Borac Banja Luka. Zorič prišiel do Trenčína koncom júla 2024 zo srbského FK Radnički 1923 Kragujevac, v Niké lige nastúpil v 10 zápasoch.