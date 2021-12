Trenčín angažoval kanadského útočníka Mahboda

Trenčín 19. decembra (TASR) - Kanadský hokejista Samson Mahbod sa stal hráčom Dukly Trenčín. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Pre 32-ročného útočníka iránskeho pôvodu pôjde o prvé pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži, no za sebou má angažmány vo viacerých európskych ligách. V ročníku 2021/2022 doteraz nemal zamestnávateľa. Jeho profesionálna kariéra sa do roku 2012 odvíjala v nižších zámorských súťažiach, predovšetkým v ECHL. Následne zamieril do Európy a postupne si vyskúšal najvyššie súťaže v Poľsku, Fínsku, Česku i v Nemecku. Hral aj v medzinárodnej súťaži EBEL (dnešná IHL) a v ročníku 2016/2017 odohral 30 zápasov za Medveščak Záhreb v KHL.