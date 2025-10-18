< sekcia Šport
Trenčín angažoval kanadského útočníka Varonea so skúsenosťami z NHL
V NHL dosiahol bilanciu 8 gólov, 9 asistencií, 26 trestných minút a 20 mínusových bodov.
Autor TASR
Trenčín 18. októbra (TASR) - Klub slovenskej hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Trenčín angažoval kanadského útočníka Phila Varonea. V jeho hokejovom životopise sa vyníma 97 zápasov v NHL v dresoch Buffala a Ottawy. Trenčiansky klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.
Varone pomerne dlho bojoval o stabilné miesto v NHL, no väčšiu časť kariéry strávil na farme v AHL, v ktorej odohral celkovo 539 zápasov. V NHL dosiahol bilanciu 8 gólov, 9 asistencií, 26 trestných minút a 20 mínusových bodov. V uplynulých dvoch sezónach pôsobil v nemeckej DEL, predtým hral v KHL i vo Švajčiarsku. V sezóne 2025/2026 mal v drese Grizzlys Wolfsburg bilanciu 6 gólov a 23 asistencií v 52 zápasoch. „Dlhší čas čakáme na vhodný typ centra a Phil bude túto predstavu spĺňať. Má bohaté skúsenosti a vysokú hokejovú inteligenciu. Typologicky je to hráč, ktorý by mal priniesť do našej hry pokoj, prehľad a produktivitiu, a byť lídrom na ľade aj v kabíne. Od začiatku sezóny sme boli trpezliví, ale ofenzívny prejav a produktivita hráčov je ďaleko za očakávaniami klubu aj fanúšikov, preto prichádzajú zmeny,“ povedal športový riaditeľ HK Dukla Trenčín Mário Bližňák.
Trenčín figuruje po 12 odohratých kolách na 8. mieste tabuľky. Strelil 27 gólov, čo je druhý najslabší výsledok (Prešov 17). Dukla prehrala uplynulých päť zápasov, všetky najtesnejším rozdielom.
