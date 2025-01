Trenčín angažoval Kydyršajeva, novú zmluvu podpísal Sláviček

Trenčín 17. januára (TASR) - Najnovšou posilou AS Trenčín sa stal kirgizský futbalista Emir-Chan Kydyršajev. Devätnásťročný obranca prichádza pod Čákov hrad z klubu Sant Cugat FC, ktorý pôsobí v siedmej španielskej lige.



Kydyršajev je kapitán kirgizskej reprezentácie do 20 rokov. Podľa oficiálnej klubovej webstránky podpísal s predposledným tímom Niké ligy kontrakt na jeden a pol roka.



Vedenie AS sa takisto dohodlo na novej zmluve s brankárom Matúšom Slávičkom. Odchovanec klubu si v doterajšom priebehu sezóny pripísal štyri čisté kontá a odchytal dovedna 900 minút.



"Mal som ponuky aj od iných klubov, ale myslím si, že ešte nie je ten správny čas odísť. Chcem sa presadiť ešte doma v Trenčíne, keďže som toho ešte nevychytal toľko, aby som mohol odísť. Chcem sa ešte rozvíjať tu. Mám sa ešte v čom zlepšovať, takže si myslím, že je to pre mňa správny krok," opísal svoje ciele mládežnícky reprezentant SR. V rodnom meste tak zostane ešte minimálne jeden a pol roka.