Trenčín chce pred ligou zabudnúť na neúspešné výsledky z prípravy

Trenčín 22. júlôa (TASR) - Futbalisti AS Trenčín chcú v novej sezóne Niké ligy zabudnúť na neúspešné výsledky z prípravných zápasov. Pod vedením nového trénera Ricarda Moniza zaznamenali štyri prehry a jednu remízu. Do najvyššej slovenskej súťaže vstúpia v sobotu o 18.00 h na pôde KFC Komárno.



Moniz sa vrátil na trenčiansku lavičku po siedmich rokoch. „Nedá sa to veľmi porovnávať. Výsledky v príprave neboli ideálne, prvé štyri zápasy sme zaslúžene prehrali. Vyrovnávame sa s absenciou kľúčových hráčov, viacerí z nich netrénovali päť týždňov. Je to šanca pre mladých futbalistov z akadémie. Mentalita mužstva sa musí v kaťdom prípade zmeniť," uviedol Moniz na utorňajšej predsezónnej tlačovej konferencii.



Aj Tedeáš Hájovský čakal od prípravy viac. „Štyri prehry a jedna remíza nie sú práve najlepšie vysvedčenie. Verím, že si napravíme chuť úspešným vstupom do sezóny proti Komárnu, ideálne by bolo zvíťaziť. Z trénera Moniza mám pozitívne dojmy. Pred siedmimi rokmi som bol fanúšikom Trenčína, keď náš klub vyhral v Žiline nad Feyenoordom Rotterdam."



Športový riaditeľ klubu Andrej Žáčik verí, že výkony mužstva sa budú postupne zlepšovať. „Ešte príde v tíme k nejakým zmenám, no nie výrazným. Príprava nebola ideálna výkonnostne ani výsledkovo, podpísal sa však pod to aj fakt, že sme mali veľa zranených hráčov, viacerí boli u nás na skúške. Prišiel nový tréner, hráči si musia zvyknuť na jeho štýl."