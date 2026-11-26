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Trenčín do odvolania vyradil Merkleyho z tímu: Chce klub opustiť
Trenčín sa aktuálne nachádza na 8. priečke tabuľky Tipsport ligy, pričom ťahá sériu šiestich prehier. Merkley v uplynulých troch zápasoch nebodoval.
Autor TASR
Trenčín 26. novembra (TASR) - Vedenie hokejového klubu HK Dukla Trenčín sa rozhodlo do odvolania vyradiť Ryana Merkleyho z tímu. Kanadský obranca podľa klubu nemá záujem naďalej nastupovať za Duklu a chce ju opustiť. S ponukou sa údajne ozvala osoba z bieloruského telefónneho čísla, ktorá sa odmietla identifikovať. Komunikácia podľa vedenia trenčianskeho klubu obsahovala aj vyhrážky a nátlak.
Merkley si v doterajšom priebehu sezóny pripísal tri góly a 14 asistencií v 22 zápasoch Tipsport ligy. „Hráč nás pred niekoľkými dňami informoval o svojom záujme opustiť Duklu Trenčín a pokračovať v kariére v SKA Petrohrad. Následne klub kontaktovala osoba z bieloruského telefónneho čísla, ktorá sa odmietla identifikovať a ktorá deklarovala, že disponuje ponukou pre nášho hráča. Komunikácia zo strany tejto osoby opakovane obsahovala vyhrážky a nátlak voči nášmu klubu v prípade, že hráčovi neumožníme odchod. Do dnešného dňa nás pritom nikto z oficiálnych predstaviteľov SKA Petrohrad nekontaktoval,“ uviedla trenčianska Dukla na svojom webe.
Vedenie klubu nariadilo ofenzívnemu zadákovi individuálny tréningový režim, pričom Merkley do odvolania nebude nastupovať za A-tím. „Ryan Merkley nám následne písomne oznámil, že nemá záujem naďalej nastupovať za Duklu Trenčín a chce klub opustiť. Hráč má však s naším klubom platnú zmluvu, ktorá ho neoprávňuje k takémuto jednostrannému odchodu. Ako nové vedenie klubu sa snažíme našim hráčom vytvárať nadštandardné podmienky v kontexte slovenskej extraligy, a to po finančnej, športovej aj organizačnej stránke. Rovnaký prístup sme uplatňovali aj voči Ryanovi. Na oplátku od každého hráča očakávame profesionalitu, rešpekt voči klubu, spoluhráčom, fanúšikom a predovšetkým dodržiavanie zmluvných záväzkov. Dukla Trenčín nebude ustupovať nátlaku ani akceptovať jednostranné nerešpektovanie platných zmlúv. Za súčasných okolností preto hráčovi neumožníme prestup do iného klubu. Pokiaľ nás potenciálny záujemca oficiálne nekontaktuje a nezačne s nami korektne rokovať, o jeho uvoľnení nebudeme uvažovať. Ryan Merkley s okamžitou platnosťou prechádza na individuálny tréningový režim a až do odvolania nebude nastupovať za A-mužstvo Dukly Trenčín,“ znie ďalej v stanovisku „vojakov“.
Merkley má na konte 39 zápasov v NHL v drese San Jose, Sharks ho draftovali v roku 2018 v 1. kole z 21. miesta. V minulosti už v KHL pôsobil, a to v službách Červenej hviezdy Kchun-lun a Avangardu Omsk. „Celá situácia, ako aj prijaté rozhodnutie, boli komunikované s realizačným tímom a lídrami hráčskej kabíny, ktorí vyjadrili jednoznačnú podporu postupu vedenia klubu. Našou ambíciou je vybudovať silnú a rešpektovanú Duklu Trenčín. To však neznamená iba budovanie kvalitného mužstva a vytváranie špičkových podmienok pre hráčov, ale aj nastavenie jasných pravidiel, hodnôt a štandardov, ktoré budú platiť pre každého bez rozdielu. Žiadny jednotlivec nie je nad klubom. Záujmy Dukly Trenčín budú pre nás vždy na prvom mieste,“ dodal klub.
Trenčín sa aktuálne nachádza na 8. priečke tabuľky Tipsport ligy, pričom ťahá sériu šiestich prehier. Merkley v uplynulých troch zápasoch nebodoval.
Merkley si v doterajšom priebehu sezóny pripísal tri góly a 14 asistencií v 22 zápasoch Tipsport ligy. „Hráč nás pred niekoľkými dňami informoval o svojom záujme opustiť Duklu Trenčín a pokračovať v kariére v SKA Petrohrad. Následne klub kontaktovala osoba z bieloruského telefónneho čísla, ktorá sa odmietla identifikovať a ktorá deklarovala, že disponuje ponukou pre nášho hráča. Komunikácia zo strany tejto osoby opakovane obsahovala vyhrážky a nátlak voči nášmu klubu v prípade, že hráčovi neumožníme odchod. Do dnešného dňa nás pritom nikto z oficiálnych predstaviteľov SKA Petrohrad nekontaktoval,“ uviedla trenčianska Dukla na svojom webe.
Vedenie klubu nariadilo ofenzívnemu zadákovi individuálny tréningový režim, pričom Merkley do odvolania nebude nastupovať za A-tím. „Ryan Merkley nám následne písomne oznámil, že nemá záujem naďalej nastupovať za Duklu Trenčín a chce klub opustiť. Hráč má však s naším klubom platnú zmluvu, ktorá ho neoprávňuje k takémuto jednostrannému odchodu. Ako nové vedenie klubu sa snažíme našim hráčom vytvárať nadštandardné podmienky v kontexte slovenskej extraligy, a to po finančnej, športovej aj organizačnej stránke. Rovnaký prístup sme uplatňovali aj voči Ryanovi. Na oplátku od každého hráča očakávame profesionalitu, rešpekt voči klubu, spoluhráčom, fanúšikom a predovšetkým dodržiavanie zmluvných záväzkov. Dukla Trenčín nebude ustupovať nátlaku ani akceptovať jednostranné nerešpektovanie platných zmlúv. Za súčasných okolností preto hráčovi neumožníme prestup do iného klubu. Pokiaľ nás potenciálny záujemca oficiálne nekontaktuje a nezačne s nami korektne rokovať, o jeho uvoľnení nebudeme uvažovať. Ryan Merkley s okamžitou platnosťou prechádza na individuálny tréningový režim a až do odvolania nebude nastupovať za A-mužstvo Dukly Trenčín,“ znie ďalej v stanovisku „vojakov“.
Merkley má na konte 39 zápasov v NHL v drese San Jose, Sharks ho draftovali v roku 2018 v 1. kole z 21. miesta. V minulosti už v KHL pôsobil, a to v službách Červenej hviezdy Kchun-lun a Avangardu Omsk. „Celá situácia, ako aj prijaté rozhodnutie, boli komunikované s realizačným tímom a lídrami hráčskej kabíny, ktorí vyjadrili jednoznačnú podporu postupu vedenia klubu. Našou ambíciou je vybudovať silnú a rešpektovanú Duklu Trenčín. To však neznamená iba budovanie kvalitného mužstva a vytváranie špičkových podmienok pre hráčov, ale aj nastavenie jasných pravidiel, hodnôt a štandardov, ktoré budú platiť pre každého bez rozdielu. Žiadny jednotlivec nie je nad klubom. Záujmy Dukly Trenčín budú pre nás vždy na prvom mieste,“ dodal klub.
Trenčín sa aktuálne nachádza na 8. priečke tabuľky Tipsport ligy, pričom ťahá sériu šiestich prehier. Merkley v uplynulých troch zápasoch nebodoval.