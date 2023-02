Trenčín doma padol s Michalovcami 2:5 v 41. kole TEL

TEL - 41. kolo:



HK Dukla Trenčín - HK Dukla Ingema Michalovce 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)



Góly: 20. Petráš (Sojčík), 27. Flick (Tourigny, Valach) – 9. Galamboš, 31. Osburn (Chalupa, Okoličány), 50. Hammond (Zabusovs, Suja), 58. Paločko (Galamboš), 59. Osburn (Paločko, Buc). Rozhodovali: Fridrich, Smrek - Synek, Gegáň, vylúčení: 2:2 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, 2421 divákov.



Trenčín: LaCouvee – Tourigny, Starosta, Nemčík, Pietroniro, Martiška, Ulrych – Obdržálek, Čacho, Petráš – Dalecký, Thelin, Valach – Flick, Sojčík, Hudec – Sloboda, Jurík, Krajčovič



Michalovce: Škorvánek – Glazkov, Bazevičs, Hammond, Osburn, Michalčin, Macejko - Zabusovs, Suja, Pereskokov – Paločko, Galamboš, Garreffa – Bjalončík, Buc, Žitný – Okoličány, Chalupa, Vašaš

Trenčín 28. februára (TASR) - Hokejisti Michaloviec zvíťazili v utorňajšom zápase 41. kola Tipos Extraligy na ľade Trenčína 5:2. V 50. minúte strelil rozdielový gól kanadský obranca Tariq Hammond.V tabuľke sa Michalovce posunuli na šieste miesto, ktoré po konci základnej časti znamená účasť v play off. Trenčín je deviaty a s určitosťou bude hrať predkolo play off. Do konca dlhodobej časti zostávajú dve kolá.