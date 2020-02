Trenčín druhýkrát zdolal florbalistov Košice, má 12-bodový náskok

Extraliga mužov - 19. kolo:

štvrtok



Tsunami Záhorská Bystrica - ŠK Lido Prírodovedec 8:6 (1:1, 3:1, 4:4)



sobota



FbC Young Arrows Spišská Nová Ves - FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 5:6 (1:1, 3:2, 1:3)



1. FBC Trenčín - FaBK ATU Košice 7:5 (4:0, 2:1, 1:4)



TJ A-FbO Nižná - Fat Pipe Snipers Bratislava 8:3 (2:1, 1:1, 5:1)



FK Florko Košice - AS Trenčín 11:5 (3:1, 5:0, 3:4)



FBK Púchov - FBC A4ka Mikuláš Prešov 6:11 (2:4, 1:2, 3:5)

Tabuľka po 19. kole:

1. 1. FBC Florbal Trenčín 19 18 0 1 0 208:89 55



2. Tsunami Záhorská Bystrica 19 14 0 1 4 137:104 43



3. TJ A - FbO Nižná 19 12 0 1 6 123:94 37



4. FK Florko Košice 19 10 3 1 5 146:108 37



5. FaBK ATU Košice 19 11 1 1 6 149:104 36



6. ŠK Lido Prírodovedec 19 10 1 2 6 122:120 34



7. FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 19 8 1 1 9 138:123 27



8. FBC A4ka Mikuláš Prešov 19 7 2 1 9 133:135 26



9. Florbalový klub AS Trenčín 19 6 1 1 11 101:127 21



10. Fat Pipe Snipers Bratislava 19 4 1 2 12 101:146 16



11. FBK Púchov 19 1 2 0 16 96:183 7



12. FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 19 1 0 0 18 106:227 3

Bratislava 17. februára (TASR) - Florbalisti 1. FBC Trenčín potvrdili post lídra tabuľky a v 19. kole extraligy mužov zdolali ATU Košice 7:5. Domáci rozhodli o troch bodoch už v prvej tretine, ktorú vyhrali 4:0.uviedol pre spravodajstvo Slovenského zväzu florbalu (SZFB) tréner 1. FBC Trenčín Jan Holovka. Jeho tím zdolal ATU aj v druhom vzájomnom tohtosezónnom zápase.Dôležité tri body si pripísal Mikuláš Prešov, ktorý triumfoval v Púchove nad nováčikom 11:6. Pod víťazstvo sa výrazne podpísal Šimon Leško, ktorý strelil päť gólov a pridal dve asistencie. Z výhry sa tešila aj Nižná, ktorá v Tvrdošíne zdolala Snipers Bratislava 8:3. Oravčania vyhrali tretí zápas po sebe a v 12-člennej tabuľke im patrí tretie miesto. "Zápas, aj keď mal byť podľa tabuľky jednoduchý, bol dve tretiny z našej strany veľké trápenie. Aj z dôvodu menšieho počtu hráčov sme vyčkávali a tento štýl nám vôbec nesedel, plus súperov brankár mal veľa dobrých zákrokov. Prelomili sme to až v tretej tretine a našťastie sme zobrali tri body. V ďalších zápasoch však musíme podávať lepšie výkony, ak chceme pomýšľať na dobré umiestnenie," povedal kapitán Oravčanov Matúš Medžo, ktorý strelil štyri góly a na jeden aj prihral.V ďalších dueloch Žilina zdolala Spišskú Novú Ves 6:5 a Florko Košice vyhralo nad AS Trenčín 11:5.