< sekcia Šport
Trenčín istú baráž o udržanie, hoci zdolal Slovan 3:1
Definitívu o trenčianskej barážovej budúcnosti dali už uprostred duelu v hlavnom meste víťazstvá Zvolena a Michaloviec.
Autor TASR
Bratislava 27. februára (TASR) - Hokejisti HK Dukla Trenčín už s istotou nepostúpia do predkola play off Tipsport ligy a po konci základnej časti budú o svoju príslušnosť v najvyššej slovenskej súťaži bojovať v baráži. Nepomohlo im ani víťazstvo 3:1 v piatkovom dueli 51. kola na ľade bratislavského Slovana.
Definitívu o trenčianskej barážovej budúcnosti dali už uprostred duelu v hlavnom meste víťazstvá Zvolena a Michaloviec. Vtedy zverenci Todda Bjorkstranda viedli 2:1, ale ani plný bodový zisk im neudržal nádej na postup do predkola play off. Na desiaty Zvolen strácajú v priebežnej tabuľke 9 bodov tri kolá pred koncom základnej časti a s „rytiermi“ majú negatívnu bilanciu vzájomných zápasov.
Dukla viedla po prvej tretine dvojgólovým rozdielom, keď otvoril skóre Bukarts a v presilovke sa presadil Ullman. V úvode druhého dejstva znížil na 1:2 po úniku Pecararo, ale „belasí“ nepredviedli obrat, hoci hostí výrazne prestrieľali a vytvorili si súvislý tlak. V záverečnej minúte dal výsledku finálnu podobu do prázdnej brány Varone. Trenčín tak ukončil sériu troch prehier, ale napriek tomu sa baráži nevyhne.
Tipsport liga - 51. kolo:
HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Góly: 24. Pecararo (Bačik, Elson) - 4. Bukarts (Bellerive, Ullman), 11. Ullman (Varone, Descheneau), 60. Varone (Bellerive). Rozhodcovia: J. Konc ml., Čahoj - Tichý, Hajnik, vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 4610 divákov
Slovan: Janus - Zeleňák, Acolatse, Bačik, Královič, Maier, O'Connor, Fabuš - Takáč, Marcinko, Varga - Dmowski, Elson, Pecararo - Nijhoff, Peterek, Bakoš - Bondra, Solenský, Petriska
Trenčín: Junca - Mikuš, Goljer, Hain, Ullman, Starosta, Hatala, Drgoň - Krajčovič, Varone, Descheneau - Bukarts, Bubela, Bellerive - Hudec, Švec, Kalis - Lapšanský, Krajč, Bezúch
