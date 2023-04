Trenčín musel otáčať skóre a doma remizoval s Liptovským Mikulášom 2:2

7. kolo nadstavbovej časti Fortuna ligy - o udržanie:



AS Trenčín - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:2 (0:2)



Góly: 49. a 89. Gajdoš (druhý z 11m) - 26. Gerát, 45+2. Spyčka. Rozhodovali: Glova - Štofik, Pacák, ŽK: Gajdoš, Pires, Hollý - Gerát, Laura, Polaček



Trenčín: Kukučka - Yem (69. Kupusovič), Pires, Bagin, Šebeň - Hollý, Lavrinčík (46. Bainovič), Gajdoš - Kmeť, Emeka (90. Praženka) - Soares



Liptovský Mikuláš: Polaček - Popovič, Spychka, Nečas, Diviš - Gerát, Václavik - Laura (88. Fadairo), Staš (88. Voško), Gaži (70. Jendriček) - Bartoš

Trenčín 28. apríla (TASR) - Futbalisti AS Trenčín remizovali v piatkovom zápase 7. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy doma s MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:2. Pre hostí to bol prvý bod z uplynulých troch duelov, no už nič nezmenil na tom, že po sezóne zostúpia do II. ligy. Trenčín zostal na 9. mieste o dva body pred Skalicou a o tri pred Zlatými Moravcami, jeho súperi odohrajú svoje zápasy 7. kola až v sobotu.V úvode duelu si vypracovali dve šance domáci futbalisti, ale Polačeka neprekonali. V 26. minúte udreli hostia, keď sa presadil strelou z diaľky Gerát a v nadstavenom čase prvého polčasu zvýšil na 2:0 Spyčka, ktorý skóroval z dorážky po rohu. Trenčanom sa podarilo znížiť štyri minúty po zmene strán vďaka kapitánovi Gajdošovi, vypracovali si aj ďalšie šance, ale vyrovnať sa im dlho nedarilo. V 89. minúte však prišiel faul v pokutovom území a Gajdoš sa z jedenástky postaral o deľbu bodov.