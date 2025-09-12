< sekcia Šport
VIDEO: Trenčín na domácom ľade porazil Spišskú Novú Ves 4:3
Autor TASR
Trenčín 12. septembra (TASR) - Hokejisti Dukly Trenčín vstúpili úspešne do nového ročníka Tipsport ligy. V domácom prostredí ich potiahol za víťazstvom 4:3 proti Spišskej Novej Vsi dvoma gólmi fínsky útočník Ville Leskinen. Spišiaci nezužitkovali náskok 2:0, o ktorý prišli v prostrednej časti hry v priebehu ôsmich sekúnd.
Hostí poslal do vedenia v 12. minúte kapitán Branislav Rapáč a po presnom zásahu Jonathan Tychonicka bol už náskok Spišiakov dvojgólový. Všetko však zmenila nevydarená prostredná časť, v ktorej Raimonds Vitolinš a Jordy Bellerive vyrovnali za osem sekúnd a Leskinen v polovici zápasu zabezpečil Dukle vedenie. Na jeho prvý zásah ešte reagoval vyrovnaním Anthony Salinitri, no ani to Leskinenovi nezobralo rolu hrdinu. Gól s nálepkou víťazný strelil v 38. minúte.
Tipsport liga - 1. kolo:
HK Dukla Trenčín - HK Spišská Nová Ves 4:3 (0:1, 4:2, 0:0)
Góly: 26. Vitolinš (Josling), 26. Bellerive (Záborský), 30. Leskinen (Vitolinš, Záborský), 38. Leskinen (Hlaváč, Bellerive) – 12. Rapáč (Archambault, Giroux), 25. Tychonick (Rockwood, Salinitri), 34. Salinitri (Rockwood, Žiak). Rozhodcovia: Baluška, J. Konc ml. – Staššák, Frimmel, vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 2852 divákov.
Trenčín: Hrenák – Hlaváč, Drgoň, Starosta, Laurenčík, Mikuš, Hatala, Bezúch, Goljer - Ahl, Vitolinš, Josling – Záborský, Bellerive, Leskinen – Lapšanský, Šiška, Kalis – Hudec, Krajč, Krajčovič
Spišská Nová Ves: Godla – Tychonick, Romaňák, Ališauskas, Žiak, Barcík, Groch, Tóth, Belluš – Rapáč, Giroux, Archambault – Džugan, Rockwood, Salinitri – Giľák, Drábek, Turanský – Stas, Bortňák, Števuliak
