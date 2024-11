Trenčín na Žilinu nestačil, prehrali 2:4

Niké liga - 16. kolo:



AS Trenčín - MŠK Žilina 2:4 (1:1)



Góly: 45. Mikulaj, 62. Stojsavljevič - 52. a 63. Ďuriš, 10. Bille (z 11 m), 65. Hranica. Rozhodcovia: Gemzický - Štrbo, Hrmo, ŽK: Bariš, Holúbek, Fiala - Iľko, 1212 divákov.



Trenčín: Sláviček - Pavek, Bondarenko, Stojsavljevič, Holúbek - Hájovský (69. Fiala), Bariš (85. Ben Sallam), Ibrahim (61. Yakubu) - Sunday, Mikulaj, Uchegbu (85. Adamkovič)



Žilina: Badžgoň - Minárik, Hubočan, Gidi - Hranica (81. Badjie), Sauer, Káčer, Bari - Ďuriš (90+1. Drame), Bille (56. Prokop), Iľko (81. Adang)

Trenčín 30. novembra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v sobotnom stretnutí Niké ligy na pôde AS Trenčín 4:2. Priebežne sa tak posunuli na prvú priečku tabuľky o dva body pred Slovan Bratislava, ktorý však má dva zápasy k dobru. Trenčín je desiaty."Šošoni" išli do vedenia už po desiatich minútach hry, keď Eric Bille premenil pokutový kop. Pred odchodom do šatní vyrovnal 19-ročný Lukáš Mikulaj, ktorý zaznamenal premiérový gól v najvyššej slovenskej súťaži. Po zmene strán viedli opäť hostia zásluhou Dávida Ďuriša a hoci domáci vyrovnali po zásahu Lazara Stojsavljeviča, na dva rýchle góly Ďuriša s Timotejom Hranicom už recept nenašli.