Trenčín nestačil na Michalovce, stav série je vyrovnaný

Trenčín: Grigals – MacDougall, Starosta, Hatala, Laurenčík, Macejko, Hlaváč, Bečár – Krajčovič, Stapley, Ahl – Green, Mráz, Bezúch – Josling, Lapšanský, Záborský – Krajč, Kalis, Hudec



Michalovce: Junca – Bodák, Slováček, Drgoň, Brejčák, Kulda, Marcinko – Valach, Rockwood, Lukosevicius – Fominych, Rönni, Chmielewski – Vašaš, Solenský, Kabáč – Svitana, Buc, Varga

Slovan: Godla - Acolatse, Bačik, Královič, Sersen, Brincko, Ahnelöv, Golian - Bakoš, Peterek, Takáč - Tracey, Hoelscher, Ritchie – Puliš, Slovák, Bondra – Kukumberg, Minárik, Jendek – Preisinger



Zvolen: Kantor – Brejčák, Halbert, Pišoja, Fairbrother, Bindulis, Beňo, Sládok – Hecl, Olson, Zuzin – Macek, Viedenský, Keefer – Kudrna, Rapuzzi, Marcinek – Suľovský, Fekiač, Lunter



hlasy po zápase /zdroj TASR/:



Tomáš Surový, tréner Slovana: "Bol to diametrálne odlišný zápas ako včera. Zvolen išiel do vedenia, ale otočili sme to. Ideme na ľad silného súpera, musíme tam v jednom zápas zvíťaziť. Sústredíme sa na zápas číslo tri."



Peter Mikula, tréner Zvolena: "Tento stav pred sériou by som bral. Zaujímavo sme vstúpili do zápasu, ale potom sme stratili energiu. Tým pádom sme neodviedli dobrú robotu a súper zvíťazil zaslúžene."

Trenčín 11. marca (TASR) – Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce triumfovali v druhom stretnutí predkola do play off Tipos extraligy na ľade HK Dukla Trenčín 4:1. V sérii hranej na tri víťazné stretnutia vyrovnali stav na 1:1. Tretí a štvrtý duel sú na programe vo štvrtok 13., resp. piatok 14. marca (oba o 18.00) v Michalovciach.Hostia sa ujali vedenie aj v druhom stretnutí v Trenčíne, keď sa Aron Chmielewski presadil v presilovej hre. Domáci vyrovnali v päťminútovej presilovek zásluhou Bretta Stapleyho. Potom sa však druhýkrát v stretnutí presadil poľský útočník a v 34. minúte Daniil Fominych zvýšil na 3:1. Michalovce si v tretej tretine náskok posstrážil a výsledok ešte upravil strelou do prázdnej brány Filip Vašaš.Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v druhom zápase predkola play off Tipos extraligy na domácom ľade nad HKM Zvolen 5:1 a sériu hranú na tri víťazné zápasy vyrovnali na 1:1. Tretí a štvrtý duel sú na programe vo štvrtok 13. (o 17.30) resp. piatok 14. marca (o 18.00) vo Zvolene.Zvolen sa tak ako v prvom zápase ujal vedenia, keď sa presadil Peter Zuzin. Prvým gólom v sezóne však ešte v prvej tretine vyrovnal Roman Kukumberg a v druhej tretine dal rozhodujúci gól Marek Slovák. Triumf Slovana poistili v tretej tretej časti hry Brayden Tracey a do prázdnej bránky Dominik Jendek a Radovan Bondra.