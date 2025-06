Trenčín opäť pod vedením Moniza: Chceme byť verní našej filozofii

káder AS Trenčín na začiatku letnej prípravy:



Brankári: Matúš Sláviček, Alex Húdok, Luka Damjanovič, Andrija Katič



Obrancovia: Samuel Bagín, Nikolas Brandis, Justen Kranthove, Viktor Šimič, Miano van den Bos, Jakub Holúbek, Hugo Pávek, Lukáš Skovajsa, Loic Bessilé, Matej Obšivan



Stredopoliari: Adrián Fiala, Tadeáš Hájovský, Adam Yakubu, Dávid Straka, Molik Jesse Khan, Loek Schiffer



Útočníci: Bright Donkor, Chinonso Emeka, Lukáš Mikulaj (po operácií), Luboš Praženka, Jude Sunday, Sani Suleiman, Johnson Nsumoh, Dimitri Jepihhin, Pepijn Doesburg, Dmitrovič, Roy van der Leegte, Denis Adamkovič







program prípravných zápasov:



25. júna: SK Sigma Olomouc – AS Trenčín



28. júna: MFK Karviná – AS Trenčín



4. júla: FC Zlín – AS Trenčín



12. júla: LASK Linz – AS Trenčín



19. júla: AS Trenčín – MŠK Púchov

Trenčín 18. júna (TASR) - Futbalisti AS Trenčín odštartovali prípravu na nadchádzajúci ročník Niké ligy. Realizačnému tímu pod vedením staronového trénera Ricarda Moniza sa na prvom tréningu hlásilo 26 hráčov. V úvodný deň zrazu chýbalo päť mien.Adrián Fiala a Tadeáš Hájovský sa k tímu pripoja v pondelok, keďže kvôli reprezentačným povinnostiam dostali predĺžené dovolenky. Rovnako aj Dimitri Jepihhin, ktorý reprezentoval Estónsko. Lukáš Mikulaj má zatiaľ individuálny plán, pretože je v rekonvalescencii po operácií kolena. Kvôli zraneniu chýbal na tréningu Pepijn Doesburg. Denis Adamkovič sa taktiež pridá k tímu v najbližších dňoch. Z hosťovania sa vracajú Ľuboš Praženka, Nicolas Brandis a Matej Obšivan. K tímu sa neskôr pridá aj nováčik Viktor Šimič. Novými tvárami, ktoré prichádzajú na skúšku, sú Miano van den Bos, Loek Schiffer a Roy van der Leegte. Informoval klub prostredníctvom oficiálneho webu.V prípravnom období čaká Trenčanov päť zápasov, z toho štyri z nich odohrajú mimo svojho domáceho štadióna. Prvý zápas letnej prípravy čaká predposledný tím uplynulého ročníka 25. júna proti SK Sigma Olomouc. Generálku pred blížiacou sa sezónou odohrajú s MŠK Púchov na domácej pôde.povedal pre ASTV tréner Moniz, ktorý sa vrátil do Trenčína po siedmich rokoch.Šesťdesiatjedenročný holandský kormidelník už prezentoval aj svoje očakávania od svojich zverencov.