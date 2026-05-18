Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 18. máj 2026Meniny má Viola
< sekcia Šport

Trenčín opúšťajú štyria dôležití hráči

.
Na snímke uprostred Pepijn Doesburg (Trenčín), druhý vľavo Martin Šimko (Komárno) a rozhodca Michal Smolák počas 19. kola futbalovej Niké ligy AS Trenčín - KFC Komárno v Trenčíne v nedeľu 9. februára 2025. Foto: TASR - Martin Medňanský

Dvadsaťpäťročný holandský útočník Doesburg prišiel do Trenčína v januári minulého roka a počas svojho pôsobenia zaznamenal 37 ligových štartov, v ktorých strelil tri góly.

Autor TASR
Trenčín 18. mája (TASR) - V novej sezóne futbalovej Niké ligy si dres AS Trenčín neoblečie štvorica hráčov. Pod Čákovým hradom podľa klubového webu AS končia Pepijn Doesburg, Molik Jesse Khan, Richie Musaba a Luka Damjanovič.

Dvadsaťpäťročný holandský útočník Doesburg prišiel do Trenčína v januári minulého roka a počas svojho pôsobenia zaznamenal 37 ligových štartov, v ktorých strelil tri góly. V závere sezóny nastupoval aj za B-tím. Svoj posledný presný zásah v klubových farbách si pripísal v 8. kole Niké ligy, keď skóroval na domácej pôde proti KFC Komárno.

Klub sa zároveň po vzájomnej dohode rozhodol ukončiť spoluprácu s dvojicou futbalistov. Jedným z nich je Molik Jesse Khan, ktorý prišiel do Trenčína počas sezóny 2024/2025. Ofenzívny stredopoliar odohral v ligových zápasoch 21 stretnutí a zaznamenal päť gólov. V zimnom prestupovom období posilnil stred poľa aj Richie Musaba. Holandský futbalista však po vzájomnej dohode v klube končí.

Jeden z najsmutnejších príbehov odchodov sa týka brankára Luka Damjanoviča. Dvadsaťdvaročnému gólmanovi predčasne ukončilo sezónu vážne zranenie a po sérii vyšetrení i operácii musel napokon uzavrieť svoju profesionálnu kariéru. Debutu v najvyššej súťaži sa síce nedočkal, no fanúšikom sa predstavil v prípravných zápasoch.
.

Neprehliadnite

Kaliňák: Na dokončenie prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž

JANČOVIČOVÁ: Nadmerné zatínanie zubov môže preťažiť čeľusť

Slováci zdolali Talianov 4:1, v tabuľke majú 6 bodov

ONLINE MS 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko