Trenčín opustili dvaja hráči, až štyri nové tváre sú z devätnástky

Program zimnej prípravy AS Trenčín:



18. januára: AS Trenčín - ETO Győr



22. januára: AS Trenčín - NK Maribor (v Turecku)



26. januára: AS Trenčín - Widzew Lodž (v Turecku)



30. januára: AS Trenčín - CSKA Sofia (v Turecku)



4. februára: AS Trenčín - MFK Vyškov

Trenčín 8. januára (TASR) - Futbalistov AS Trenčín čaká počas zimnej prestávky päť prípravných zápasov, z nich tri absolvujú na sústredení v Turecku. Dve stretnutia odohrá po jeseni šiesty tím Niké ligy doma na Slovensku. Herná časť prípravy odštartuje vo štvrtok 18. januára, keď sa zverenci Iliju Stolicu stretnú s druhým tímom maďarskej druhej ligy Győr ETO FC. Nasledovať bude dvanásťdňový pobyt v tradičnom tureckom letovisku Belek.," informoval web AS.Prvý tím odštartoval pondelkovým tréningom prípravu na jarnú časť. Tréner Stolica mal k dispozícií 24 hráčov a troch brankárov. Chýbajúce tváre sa k tímu pripoja v priebehu týždňa. Už o dva dni by mal z chýbajúcich byť k dispozícii Rahim Ibrahim. Pre zranenie vynechá prvé týždne tréningového procesu obranca Alden Šuvalija. Po sústredení v Turecku sa k tímu pripojí aj brankárska jednotka jesennej polovice ročníka Vozinha, ktorý má povinnosti v drese Kapverd na Africkom pohári národov. Na odchode je aktuálne len dvojica futbalistov. Mužstvo opúšťajú po vypršaní kontraktu Dabney dos Santos a nové pôsobisko sa hľadá pre Strahinju Kerkeza.Novými tvárami v príprave sú štyria hráči z trenčianskej "devätnástky" Hugo Pavek, Daniel Prekop, Donkor Bright a Emmanuel Uchegbu. Okrem toho prichádza do klubu Armin Djerlek, ktorý naposledy pôsobil v tureckej najvyššej lige vo farbách Sivassporu. Hráč už trénuje s mužstvom. Podmienky kontraktu sú vo finálnej fáze.Do jarnej časti Niké ligy vstúpia Trenčania v nedeľu 11. februára domácim zápasom s MFK Zemplín Michalovce.