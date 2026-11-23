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Trenčín posilnil útočník Campbell, v sezóne 2022/23 hral za HC Košice
Campbell počas kariéry odohral 367 stretnutí v základnej časti zámorskej AHL.
Autor TASR
Trenčín 23. novembra (TASR) - Ofenzívne rady Dukly Trenčín po odchode viacerých legionárov posilnil kanadský hokejista Colin Campbell. Tridsaťpäťročný útočník bol v prebiehajúcom ročníku bez angažmánu, v tom predošlom pôsobil v nórskom Storhammare. Na Slovensku hral v sezóne 2022/23 za HC Košice.
Campbell počas kariéry odohral 367 stretnutí v základnej časti zámorskej AHL. V sezóne 2020/21 zamieril do Európy a cez Viennu Capitals a Augsburger Panthers sa dostal do kádra košických „oceliarov“. Na východe Slovenska odohral 23 stretnutí so ziskom 25 bodov (11+14) a po necelej polovici súťaže zamieril do čínskeho Kunlunu. Za tím z KHL odohral aj ďalšie dve sezóny. „Príchodom Colina Campbella reagujeme na zranenie Travisa Barrona a potrebu doplniť káder na pozícii centra. Je to kvalitný hokejista, od ktorého očakávame, že svojimi skúsenosťami pomôže mužstvu na ľade i v kabíne. K tímu sa pripojí už zajtra ráno na tréningu. Uvedomujeme si, že potrebujeme mužstvo posilniť aj na iných pozíciách. Na hráčskom trhu sme aktívni a pracujeme na ďalších možnostiach,“ uviedol športový riaditeľ Dukly Trenčín Branko Radivojevič.
Jeho posledným pôsobiskom bol Storhamar, s ktorým na konci minulého ročníka oslavoval majstrovský titul. Nórskemu klubu k tomu pomohol ziskom 44 bodov v 49 zápasoch (24+20).
Káder trenčianskej Dukly opustilo od začiatku sezóny viacero legionárov. Po piatich dueloch oznámila koniec profesionálnej kariéry najväčšia letná posila Ryan Spooner. V predošlých týždňoch skončili aj ďalší importi. Kanaďan Matthew Sop, po ňom nasledoval odchod amerického útočníka Turea Lindena. Naposledy využil klauzulu na odchod do lepšej európskej súťaže Čech Dominik Lakatoš, ktorý zamieril do fínskeho Ilves Tampere.
Campbell počas kariéry odohral 367 stretnutí v základnej časti zámorskej AHL. V sezóne 2020/21 zamieril do Európy a cez Viennu Capitals a Augsburger Panthers sa dostal do kádra košických „oceliarov“. Na východe Slovenska odohral 23 stretnutí so ziskom 25 bodov (11+14) a po necelej polovici súťaže zamieril do čínskeho Kunlunu. Za tím z KHL odohral aj ďalšie dve sezóny. „Príchodom Colina Campbella reagujeme na zranenie Travisa Barrona a potrebu doplniť káder na pozícii centra. Je to kvalitný hokejista, od ktorého očakávame, že svojimi skúsenosťami pomôže mužstvu na ľade i v kabíne. K tímu sa pripojí už zajtra ráno na tréningu. Uvedomujeme si, že potrebujeme mužstvo posilniť aj na iných pozíciách. Na hráčskom trhu sme aktívni a pracujeme na ďalších možnostiach,“ uviedol športový riaditeľ Dukly Trenčín Branko Radivojevič.
Jeho posledným pôsobiskom bol Storhamar, s ktorým na konci minulého ročníka oslavoval majstrovský titul. Nórskemu klubu k tomu pomohol ziskom 44 bodov v 49 zápasoch (24+20).
Káder trenčianskej Dukly opustilo od začiatku sezóny viacero legionárov. Po piatich dueloch oznámila koniec profesionálnej kariéry najväčšia letná posila Ryan Spooner. V predošlých týždňoch skončili aj ďalší importi. Kanaďan Matthew Sop, po ňom nasledoval odchod amerického útočníka Turea Lindena. Naposledy využil klauzulu na odchod do lepšej európskej súťaže Čech Dominik Lakatoš, ktorý zamieril do fínskeho Ilves Tampere.