Trenčín postúpil cez Brno do 3.kola majstrovskej časti mládežníckej LM

Mládežnícka Liga majstrov:



2. kolo majstrovskej časti - odveta:



FC Zbrojovka Brno - AS TRENČÍN 1:3 (1:2)



Góly: 10. Volný - 14. a 53. Fiala, 20. Mikulaj (z 11 m),



/prvý zápas: 2:3, postupuje Trenčín/

Bratislava 5. novembra (TASR) - Futbalisti AS Trenčín postúpili do 3. kola majstrovskej časti mládežníckej Ligy majstrov. V stredajšom odvetnom zápase zvíťazili nad FC Zbrojovka Brno 3:1. V prvom dueli triumfovali 3:2.Domáci sa dostali do vedenia už 10. minúte po presnom zásahu Patrika Volného. Hostia vyrovnali už o štyri minúty neskôr z kopačky Adriánu Fialu. Trenčania preklopili misky váh na svoju stranu v prvej polovici úvodného dejstva po premenenom pokutovom kope Lukáša Mikulaja. V 53. minúte potvrdil triumf hostí druhým gólom Fiala.