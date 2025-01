Trenčín predĺžil kontrakt s trénerom Hämäläinenom

Trenčín 16. januára (TASR) - Slovenský hokejový klub Dukla Trenčín sa dohodol na predĺžení spolupráce s hlavným trénerom Tommim Hämäläinenom. So 49-ročným Fínom podpísal kontrakt do roku 2027. Dukla o tom vo štvrtok informovala na sociálnej sieti.



Hämäläinen prišiel do Trenčína koncom októbra, keď na striedačke nahradil Ernesta Bokroša. Trenčania sa odvtedy posunuli z predposledného 11. miesta tabuľky na 9. priečku. "Sme spokojní s jeho prácou, spôsobom vedenia tímu a jeho moderným štýlom hry. Taktiež by som vyzdvihol jeho charakterové vlastnosti a fakt, že sa mu úspešne darí zapájať mladých hráčov, čo je pre nás veľmi dôležité," uviedol športový manažér tímu Mário Bližňák.



Hráči si podľa neho s Hämäläinenom rozumejú. "Rovnakú odozvu máme aj z hráčskej kabíny, kde si Tommi získal rešpekt a podporu. Teší nás, že aj on je u nás spokojný a pripravený pokračovať v práci s naším tímom. Našou prioritou je momentálne zbierať body a posúvať sa v tabuľke vyššie, no popri tom sa už teraz spoločne venujeme aj tvorbe kádra pre nadchádzajúcu sezónu," dodal Bližňák.



Hämäläinen pôsobí vo funkcii hlavného kouča prvýkrát v kariére. V uplynulej sezóne plnil funkciu asistenta trénera vo fínskom JYP Jyväskylä, v minulosti aj vo švajčiarskom HC Lausanne.