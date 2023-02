Trenčín predĺžil zmluvu s brankárom LaCouveem do konca budúcej sezóny

Trenčín 26. februára (TASR) - Hokejový klub HK Dukla Trenčín predĺžil zmluvu s kanadským brankárom Connorom LaCouveem. Jeho kontrakt aktuálne platí do konca budúcej sezóny.



"Chcel by som sa poďakovať fanúšikom za podporu, ktorú od nich tento rok dostávame. Znamená to veľmi veľa pre mňa aj pre celý tím. Vážim si všetko, čo pre mňa tento klub urobil, či už vedenie, manažment alebo trénerský tím. Veľmi sa na teším na ďalšiu sezónu, ale ešte máme pred sebou štyri ligové zápasy a play off," uviedol LaCouvee vo videu na facebookovom profile klubu.