Trenčín remizoval s Tatranom Prešov 0:0
Väčšiu ofenzívnu snahu ukázali hostia, ktorí sa dostali aj k najväčšej šanci v zápase.
Autor TASR
Trenčín 7. decembra (TASR) - Futbalisti AS Trenčín remizovali v nedeľnom zápase 17. kola Niké ligy s Tatranom Prešov 0:0. V tabuľke tak zotrvali na desiatom mieste o štyri body pred Skalicou. Siedmy Prešov sa priblížil v boji o skupinu o titul ku šiestym Michalovciam, na ktoré stráca dva body.
Väčšiu ofenzívnu snahu ukázali hostia, ktorí sa dostali aj k najväčšej šanci v zápase. V 77. minúte dostal nepokrytý striedajúci stredopoliar Helder Morim do šestnástky loptu od Stanislava Olejníka, vyslal strelu na vzdialenejšiu žrď a práve tá zachránila brankára Andriju Katiča. Na jeho bránu išli celkovo štyri strely, Trenčania preverili brankára Pavla Bajzu dvakrát.
Niké liga - 17. kolo:
AS Trenčín - FC Tatran Prešov 0:0
Rozhodovali: Kráľovič – Pozor, Poláček, ŽK: Bagín - Olejník, Šimko, Bondarenko
Trenčín: Katič - Pávek, Križan (81. Bagín), Bessile, Brandis (71. Holúbek) - Yakubu - Hájovský, Bazdaric (81. Adyrbekov) - Kam (52. Mathurin), Doesburg (71. Sabljic), Sani
Prešov: Bajza - Menich, Bondarenko, Kotula - Revenco (69. Romling), Begala, Šimko, Krasniqi (56. Sagna), Sipľak - Olejník (87. Ukhan), Masaryk (56. Morim)
