Trenčín remizoval v príprave s Altachom, Michalovce zdolali Zvolen

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ďalší účastník Niké ligy MFK Zemplín Michalovce zdolal v stredu na svojej umelej tráve druholigový MFK Zvolen 3:2.

Autor TASR
Bratislava 14. januára (TASR) - Futbalisti AS Trenčín remizovali vo svojom prvom stretnutí v rámci zimnej prípravy vo Viedni s rakúskym SC Rheindorf Altach 3:3. Ďalší účastník Niké ligy MFK Zemplín Michalovce zdolal v stredu na svojej umelej tráve druholigový MFK Zvolen 3:2.



prípravné zápasy:

MFK Zemplín Michalovce – MFK Zvolen 3:2 (1:0)

Góly: 17. Theofanopoulos, 77. Lemiško, 83. Ramos (z 11 m) – 56. Gono (z 11 m), 86. Petrák



SC Rheindorf Altach - AS Trenčín 3:3 (2:2)

Góly: 7. Mustapha, 11. Greil, 75. Diawara – 14. a 37. David, 74. Sabljič
