Trenčín sa chce na jar posunúť vyššie, Galád: Chceme zbierať body

Trenčín 3. februára (TASR) - Futbalisti AS Trenčín absolvujú pred víkendovým štartom jarnej časti Niké ligy pohárovú generálku v utorok na Tehelnom poli. V osemfinále Slovnaft Cupu sa predstavia na ihrisku favorizovaného Slovana. V lige sa chcú z predposlednej priečky po jeseni posunúť vyššie.



"Získali sme nových hráčov, ktorí prichádzajú s tým, aby nám pomohli. Nepoznajú síce ligu a naše prostredie, no verím, že prinesú do hry pozitívne prvky. Do začiatku súťaže ešte máme naplánované nejaké aktivity, ktoré by nám mohli pomôcť. Súťaž bude zaujímavá, no musíme premeniť remízy na výhry a postupne začať zbierať body. V hre ich bude ešte 42 a my ich chceme nazbierať čo najviac," povedal na pondelkovej tlačovej konferencií tréner Ivan Galád.



Jeho zverenci odohrali v zimnej príprave štyri zápasy, zdolali v nich iba český Prostějov (1:0). S "béčkami" Ostravy i Olomouca remizovali a prehrali so Slováckom 0:2. "Verím, že sme sa dobre pripravili na súťaž. Počas týchto týždňov sme absolvovali ťažké tréningy a zápasy. Každý dostal šancu sa ukázať. Musíme začať zbierať body a vyhrávať. Tešíme sa na generálku pred samotnou ligou na Slovane," povedal kapitán Damián Bariš.



Trenčania získali v zime viacero hráčov. Klub angažoval kapitána kirgizskej reprezentácie do 20 rokov, obrancu Emira-Chana Kydyršajeva i stredopoliara Molika Jesse Khana, mladého reprezentanta z Trinidadu a Tobaga. Z Venla prišiel holandský útočník Pepijn Doesburg, novými tvárami v kabíne sú aj stredopoliar Luis Rojas z Čile a reprezentačný obranca Toga Loic Bessile.



"Čaká nás náročné obdobie a ja verím, že to zvládneme a zaznamenáme nejaký posun vpred," povedal pred jarným štartom generálny manažér klubu Róbert Rybníček. "Možno by sme sa chceli ešte pripliesť do boja o prvú šestku, ale bude to veľmi ťažké. Ako klub by sme chceli po výkonnostnej stránke rásť."