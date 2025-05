Trenčín sa udržal v Niké lige, v odvete zdolal Zlaté Moravce

odvetný zápas baráže o Niké ligu:



AS Trenčín - FC ViOn Zlaté Moravce 4:2 (1:1)



Góly: 5. Skovajsa, 48. Emeka, 63. Gajdoš (z 11 m), 90.+5. Khan - 21. Kadlec, 90.+3. Helebrand. ŽK: Suleiman, Holúbek, Sláviček - Donkor, Kuzma, Kadlec. Rozhodovali: Kružliak – Hancko, Pozor, 2225 divákov



Trenčín: Sláviček – Skovajsa, Bondarenko, Bessilé, Holúbek – Goss – Gajdoš (74. Yakubu), Hájovský – Suleiman, Emeka (79. Khan), Fiala (87. Sallam)



ViOn: Tóth – Suľa, Helebrand, Mrva, Kadlec – Duga, Greššák (57. Donkor, 81. Šmiga) – Nonikašvili – Baumgartner (58. Halo), Kuzma, Mondek (58. Balaj)



/prvý zápas 1:1, Trenčín sa udržal/

Trenčín 24. mája (TASR) - Futbalisti AS Trenčín sa udržali v Niké lige. Po utorkovej remíze 1:1 zdolali v odvete baráže Zlaté Moravce 4:2, víťazný gól strelil Artur Gajdoš z penalty. ViOn mal možnosť postúpiť do najvyššej slovenskej súťaže po ročnej pauze.Trenčín obsadili v Niké Lige predposledné 11. miesto o bod za Ružomberkom. V najvyššej súťaži je od roku 2011, baráž hral naposledy v sezóne 2018/19, keď zvládol dvojzápas s Popradom 6:1. Zlatomoravčania boli v tomto ročníku druhej najvyššej súťaže druhí a priamy postup im ušiel o jedenásť bodov. Ten si vybojoval Prešov, najstarší slovenský klub sa vrátil medzi elitu po siedmich rokoch.Na gól domáceho Lukáša Skovajsu z piatej minúty odpovedal v sobotu po štvrťhodine český obranca Jan Kadlec. Potom prišli nožničky Chinonsa Emeku pri rohovom kope a pokutový kop mladého stredopoliara Gajdoša. V závere Trenčania zvoľnili a v útoku si vyberali zložitejšie riešenia. To potrestal gólom zblízka ďalší český bek Matěj Helebrand, AS však vzápätí predvidol rýchlu a úspešnú akciu. Bola to siedma baráž v rade, ktorá dopadla v prospech zachraňujúceho sa tímu. Naposledy sa cez ňu dostala do najvyššej súťaže Skalica na úkor Senice v ročníku 2017/18.