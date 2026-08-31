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Trenčín spojila so Zlínom nová medzinárodná autobusová linka
Je súčasťou medzinárodného projektu Trenčianskeho a Zlínskeho kraja a ich integrovaných dopravných systémov.
Autor TASR
Trenčín 31. augusta (TASR) - Krajské mestá Trenčín a Zlín prepojila nová medzinárodná autobusová linka. Je súčasťou medzinárodného projektu Trenčianskeho a Zlínskeho kraja a ich integrovaných dopravných systémov. Po príjazde prvého spoju do Trenčína o tom v pondelok informoval dopravný technológ Integrovanej dopravy Žilinského a Trenčianskeho kraja Michal Mazánik.
„Trasa Trenčín - Zlín nebola verejnou dopravou nijakým spôsobom pokrytá, keďže na rozdiel od iných trás na tejto trase nie je spojenie zabezpečené železničnou dopravou. Doprava nebola zabezpečovaná ani komerčnými autobusovými spojmi, takže bol najvyšší čas trasu zabezpečiť linkou vo verejnom záujme,“ skonštatoval Mazánik.
Ako dodal, spojenie medzi Zlínom a Trenčínom bolo s dvomi či tromi prestupmi a trvalo niekoľko hodín, v prípade meškania vlakových či autobusových spojov bolo mimoriadne komplikované. Linka na trase Zlín - Luhačovice - Uherský Brod - Trenčín premáva trikrát denne v oboch smeroch, cesta trvá dve hodiny. Jeden spoj bude vedený obojsmerne na trase Uherský Brod - Trenčín. Linku financuje Zlínsky kraj.
Podľa hajtmana Zlínskeho kraja Radima Holiša linku medzi Zlínom a Trenčínom požadovali obyvatelia dlhodobo. Nová linka umožní pohodlné cestovanie študentov i Slovákov pracujúcich v Zínskom kraji, už o prvé autobusy bol medzi cestujúcimi záujem.
„Výhodou je, že ľudia na našej strane majú aplikáciu, ktorá je na Slovensku pre vlaky, takže po príchode do Trenčína môžu pokračovať vlakom bez toho, aby si museli kupovať lístky na vlak. Na konci cesty kliknú do aplikácie a spočíta sa im skutočná trasa cesty,“ zdôraznil Holiš s tým, že verí, že v budúcnosti bude aplikácia na Slovensku aj pre autobusy.
Podľa koordinátora verejnej dopravy Zlínskeho kraja Viliama Lábskeho nový medzinárodný spoj budú okrem pracujúcich využívať najmä slovenskí študenti študujúci na univerzite v Zlíne.
„Podľa informácií, ktoré máme z Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, z Trenčína a jeho okolia cestuje do Zlína okolo stovky študentov univerzity. Predpokladáme, že ďalšie desiatky až stovky študentov budú dochádzať do Brna, Olomouca a Ostravy. Pre všetkých je nová linka možnosť dostať sa do Uherského Brodu, odkiaľ je možné sa dostať rôznymi smermi,“ doplnil Lábsky.
„Trasa Trenčín - Zlín nebola verejnou dopravou nijakým spôsobom pokrytá, keďže na rozdiel od iných trás na tejto trase nie je spojenie zabezpečené železničnou dopravou. Doprava nebola zabezpečovaná ani komerčnými autobusovými spojmi, takže bol najvyšší čas trasu zabezpečiť linkou vo verejnom záujme,“ skonštatoval Mazánik.
Ako dodal, spojenie medzi Zlínom a Trenčínom bolo s dvomi či tromi prestupmi a trvalo niekoľko hodín, v prípade meškania vlakových či autobusových spojov bolo mimoriadne komplikované. Linka na trase Zlín - Luhačovice - Uherský Brod - Trenčín premáva trikrát denne v oboch smeroch, cesta trvá dve hodiny. Jeden spoj bude vedený obojsmerne na trase Uherský Brod - Trenčín. Linku financuje Zlínsky kraj.
Podľa hajtmana Zlínskeho kraja Radima Holiša linku medzi Zlínom a Trenčínom požadovali obyvatelia dlhodobo. Nová linka umožní pohodlné cestovanie študentov i Slovákov pracujúcich v Zínskom kraji, už o prvé autobusy bol medzi cestujúcimi záujem.
„Výhodou je, že ľudia na našej strane majú aplikáciu, ktorá je na Slovensku pre vlaky, takže po príchode do Trenčína môžu pokračovať vlakom bez toho, aby si museli kupovať lístky na vlak. Na konci cesty kliknú do aplikácie a spočíta sa im skutočná trasa cesty,“ zdôraznil Holiš s tým, že verí, že v budúcnosti bude aplikácia na Slovensku aj pre autobusy.
Podľa koordinátora verejnej dopravy Zlínskeho kraja Viliama Lábskeho nový medzinárodný spoj budú okrem pracujúcich využívať najmä slovenskí študenti študujúci na univerzite v Zlíne.
„Podľa informácií, ktoré máme z Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, z Trenčína a jeho okolia cestuje do Zlína okolo stovky študentov univerzity. Predpokladáme, že ďalšie desiatky až stovky študentov budú dochádzať do Brna, Olomouca a Ostravy. Pre všetkých je nová linka možnosť dostať sa do Uherského Brodu, odkiaľ je možné sa dostať rôznymi smermi,“ doplnil Lábsky.