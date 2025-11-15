< sekcia Šport
Trenčín ukončil spoluprácu s Hämäläinenom, tím dočasne povedie Bližňák
Päťdesiatročný Hämäläinen viedol Trenčanov od konca októbra 2024, v januári tohto roka s nimi predĺžil zmluvu o ďalšie dva roky.
Autor TASR
Trenčín 15. novembra (TASR) - Fín Tommi Hämäläinen už nie je trénerom slovenského hokejového klubu HK Dukla Trenčín. Účastník Tipsport ligy s ním po sérii neuspokojivých výsledkov ukončil spoluprácu. Mužstvo dočasne povedie športový manažér Mário Bližňák spoločne s trénermi Brankom Radivojevičom, Pavlom Mihálikom a Petrom Sojčíkom.
Päťdesiatročný Hämäläinen viedol Trenčanov od konca októbra 2024, v januári tohto roka s nimi predĺžil zmluvu o ďalšie dva roky. Mužstvo odštartovalo prebiehajúcu sezónu štyrmi triumfmi za sebou, od začiatku októbra však zvíťazilo len raz a v tabuľke najvyššej slovenskej súťaže mu patrí deviata priečka. „Momentálny herný prejav absolútne nekorešponduje s potenciálom a kvalitou nášho kádra. Po výbornom vstupe do sezóny došlo k určitému narušeniu vnútornej atmosféry tímu a malo to vplyv na výkony aj výsledky. Dali sme Tommimu dostatok priestoru na nápravu, spravili sme zmeny v hráčskom kádri, napriek tomu sa situácia ani po reprezentačnej prestávke nezmenila,” uviedol Bližňák pre oficiálnu stránku klubu na Facebooku.
Trenčín v piatok prehral na ľade Popradu jasne 0:4 a v nedeľu si v Bratislave zmeria sily s domácim Slovanom. „S Brankom sme sa dohodli na dvojzápasovú výpomoc, na príchode nového hlavného trénera intenzívne pracujeme. Verím, že mužstvo sa čo najskôr vráti k energii a fazóne z úvodu ligy. Tommimu, samozrejme, ďakujeme a želáme všetko dobré. My sa už musíme sústrediť na zajtrajší zápas,” dodal Bližňák.
