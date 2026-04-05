Trenčín uspel aj v druhom zápase finále s Lidom Bratislava
1. FBC Trenčín – ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 8:3 (3:2, 4:1, 1:0).
Autor TASR
Trenčín 5 apríla (TASR) – Florbalisti 1. FBC Trenčín uspeli aj v druhom finálovom dueli extraligy mužov, keď v nedeľu zdolali ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 8:3. O zisku titulu môžu rozhodnúť už na budúci víkend v treťom stretnutí v Bratislave.
Extraliga mužov – finále, druhý zápas:
1. FBC Trenčín – ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 8:3 (3:2, 4:1, 1:0)
Góly: 2. Dobrovodský Daniel (vlastný), 4. Kvasnica Tomáš (Timko Samuel), 12. Rantala Juho (Hatala Šimon), 27. Rantala Juho (Hatala Šimon), 32. Rantala Juho (Hatala Šimon), 36. Bulejčík Tomáš (Hatala Šimon), 36. Baránek Daniel (Ochránek Michal), 57. Timko Samuel (Kvasnica Tomáš) – 2. Vrábel Martin (Kažimír Roland), 16. Kažimír Roland (Lelák Richard), 39. Nehila Peter (Lelák Richard)
/stav série: 2:0/
