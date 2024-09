Trenčín v 2. kole mládežníckej LM proti Zbrojovke Brno

Nyon 3. septembra (TASR) - Futbalisti AS Trenčín do 19 rokov sa v 2. kole majstrovskej vetvy mládežníckej Ligy majstrov stretnú s českým tímom FC Zbrojovka Brno. Rozhodol o tom utorkový žreb vo švajčiarskom Nyone.



Úradujúci majster slovenskej ligy do 19 rokov odohrá úvodný zápas na domácej pôde 23. októbra, odveta v Brne je na programe 6. novembra. V prípade postupu do 3. kola ho čaká víťaz stretnutia Kalev Tallinn/FC Santa Coloma - Olympiakos Pireus. Grécky tím je šampión mládežníckej LM z minulého ročníka, vo finále zdolal AC Miláno 3:0.



"Devätnástka" Zbrojovky sa v minulej sezóne umiestnila na druhej priečke za Spartou Praha, do súťaže ju však posunul postup A-tímu pražského klubu do ligovej fázy LM. Mladí Sparťania, rovnako ako ich rovesníci zo Slovana Bratislava, sa tak na jeseň predstavia v ligovej fáze UEFA Youth League.



V minulom ročníku sa v súťaži darilo mladíkom MŠK Žilina. Po postupe v 2. kole cez Spartu Praha prekvapujúco vyradili v play off Borussiu Dortmund. V osemfinále už nestačili na FC Kodaň.