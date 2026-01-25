Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trenčín v príprave podľahol bulharskému Levski Sofia 1:2

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Futbalisti Michaloviec odohrali v nedeľu na sústredení v tureckom Beleku dva prípravné zápasy.

Autor TASR
Bratislava 25. januára (TASR) - Futbalisti Michaloviec odohrali v nedeľu na sústredení v tureckom Beleku dva prípravné zápasy. V tom prvom proti kirgizskému tímu FC Özgön vyhrali 2:1, následne podľahli Željezničaru Sarajevo z Bosny a Hercegoviny 0:3. Trenčín ukončil sústredenie prehrou 1:2 s bulharským Levski Sofia.



Niké liga - príprava:

MFK Zemplín Michalovce - FC Özgön 2:1 (1:0)

Góly: 76. Kušakov - 15. S. Danko, 69. Petrík



MFK Zemplín Michalovce - FK Željezničar Sarajevo 0:3 (0:2)

Góly: 7. Cvetanoski, 37. Peixoto, 93. Krpič



Levski Sofia - AS Trenčín 2:1 (2:1)

Góly: 23. Oko-Flex, 45. Ball - 6. Kam
