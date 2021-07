Trenčín v úvodnom stretnutí nového ročníka zdolal ViOn 4:0

1.kolo Fortuna ligy:



AS Trenčín - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 4:0 (4:0)



Góly: 29. a 40. Kadák, 13. Tučný, 45. Križan. Rozhodovali: Ziemba - Vorel, Jekkel, ŽK: Križan, Azango - Kyziridis, Menich, 586 divákov



Trenčín: Kukučka – Yem, Križan, Ramon, Madu – Kadák (75. Kmeť), Lavrinčík, Zubairu – Tučný (67. Gaži), Ibrahim (67. Ikoba), Azango (85. Ghali)

ViOn: Kira - Čögley, Menich, Bednár, Čonka - Sloboda, Tóth (38. Gamboš) - Mondek, Kyziridis, Chobot (46. Yilmaz) – Švec (46. Ďubek)

Trenčín 23. júla (TASR) - Futbalisti AS Trenčín odštartovali novú sezónu Fortuna ligy vysokým triumfom na domácom štadióne. V piatkovom otváracom stretnutí 1. kola zdolali FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 4:0. Dva góly strelil Jakub Kadák, jeden zásah pridali Adam Tučný a Richard Križan.Úvodné minúty priniesli opatrný futbal z oboch strán. V 10. minúte potiahol loptu cez viac ako polovicu ihriska Tučný. Pred pokutovým územím prihral Kadákovi, ten sa dokázal uvoľniť cez brániaceho hráča, ale Kira bol na mieste a loptu vyrazil. O tri minúty sa už domáci dostali do vedenia. Lavrinčík napriahol z úctyhodnej diaľky, Kira loptu vyrazil priamo na dobiehajúceho Tučného, ktorý už nemal problém poslať ju do siete – 1:0. V 22. minúte už mohlo byť 2:0. V pokutovom území sa k zakončeniu po zemi dostal Ibrahim, no brankár hostí bol na mieste. Vyrovnanie mohol priniesť únik Chobota, z ťažkého uhla však nenamieril presne. Gól tak padol na opačnej strane ihriska. Po nákope Zubairua bol Kadák v osobnom súboji skôr ako Kira, loptu si posunul do strany a do prázdnej bránky skóroval. V závere polčasu Ibrahim vybojoval loptu pred súperovou šestnástkou, vďaka čomu sa až traja Trenčania rútili na Kiru. Ibrahimov pokus vyrazil, no domáci útočník ešte loptu zachytil, prihral Kadákovi a ten do prázdnej brány upravil na 3:0. Bodku za úvodným dejstvom dala Križanova hlavička, ktorá zapadla do horného rohu bránky.Hostia mali príležitosť znížiť hneď v úvode druhého polčasu. Striedajúceho Ďubeka vychytal pohotový Kukučka a odrazenú loptu Yilmaz poslal trestuhodne nad bránku. ViOn tento moment vzpružil a bol oveľa aktívnejší ako v prvom dejstve. V 62. minúte to bol opäť Yilmaz, ktorý sa uvoľnil v pokutovom území, no z 11 metrov netrafil priestor troch žrdí. Na opačnej strane ihriska mohol pridať svoj druhý gól v zápase Tučný. Z priameho kopu trafil iba žrď Kirovej bránky. V 70. minúte sa opäť vyznamenal Kukučka, keď zneškodnil Bednárovu hlavičku zblízka. Záver stretnutia sa už za rozhodnutého stavu dohrával.