Trenčín vyhral v Skalici a definitívne sa udržal medzi elitou
Účasť v Tipsport lige 2026/2027 si zabezpečia prvé dva tímy tabuľky štvorčlennej baráže.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 17. apríla (TASR) - Hokejisti HK Dukla Trenčín a HC Prešov budú účinkovať v Tipsport lige aj v nasledujúcej sezóne. Definitívu zotrvania v najvyššej súťaži získali víťazstvami v piatkovom programe 9. kola baráže. Trenčín uspel v Skalici 5:1, Prešov zdolal Humenné 4:2 a tri kolá pred koncom tak majú oba tímy pred tretím Humenným nedostihnuteľný 14-bodový náskok.
Účasť v Tipsport lige 2026/2027 si zabezpečili prvé dva tímy tabuľky štvorčlennej baráže. Skalica figuruje na poslednom mieste a už pred súbojom s Trenčínom bolo isté, že nemôže obsadiť postupové priečky. Dukla proti domácim potvrdila úlohu favorita, po dvoch tretinách viedla už o tri góly a bez problémov si zabezpečila ďalšie tri body.
Humenné ešte mohlo pomýšľať na zachovanie si matematickej šance na postup iba v prípade víťazstva za tri body na ľade Prešova. Od úvodu však museli hostia doháňať manko na favorita, ktorý napokon vyhral o dva góly.
baráž o účasť v Tipsport lige - 9. kolo:
HK Skalica - HK Dukla Trenčín 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
Góly: 47. A. Barcík (Jurák, Novajovský) – 6. Švec (Bezúch, Krajčovič), 22. Krajčovič (Krajč), 37. Mikuš (Šiška), 45. Hudec (Švec), 60. Descheneau (Varone, Ullman). Rozhodcovia: Konc ml., Goga – Vystavil, Bezák, vylúčení: 3:6 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1187 divákov
Skalica: Beržinec – S. Barcík, Kubíček, Novajovský, Filip, Urban, Janík, Darcy, Dudáš – Jurík, Nemec, Obdržálek – Sačkov, Špirko, Kalousek – Kuba, Búlik, Šátek – Kotvan, Jurák, A. Barcík
Trenčín: Hrenák – Hatala, Mikuš, Ullman, Starosta, Hain, Hlaváč, Bečár – Descheneau, Varone, Ahl – Bellerive, Šiška, Ro. Bukarts – Krajčovič, Krajč, Bezúch – Kalis, Švec, Hudec
HC Prešov – HC 19 Humenné 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Góly: 3. Chalupa (Blaško, Avcin), 12. Nátny (Avcin, Valigura), 26. Ri. Bukarts (Frič), 60. Valigura – 18. Toma (Vaško, Pulščák), 47. Novota (Rymarev, Šachvorostov). Rozhodcovia: Lesay, Jobbágy – Tomáš, Staššák, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1117 divákov
Prešov: Olofsson – Suja, Macejko, Nátny, Kadyrov, Chatrnúch, Semaňák – Ri. Bukarts, Frič, Indrašis – Avcin, Berlev, Valigura – Jokeľ, Bortňák, Chalupa – Feranec, Maruna, Blaško
Humenné: Hurčík – Zekucia, Cibák, Jacko, Novota, Pulščák, Pišoja – Šachvorostov, Železkov, Rymarev – Vaško, Vrábeľ, Toma – Lušňák, Linet, Žitný – Borov, Krajňak, Sokoli
tabuľka:
1. Trenčín 9 6 1 1 1 35:21 21*
2. Prešov 9 6 1 1 1 31:22 21*
3. Humenné 9 2 0 1 6 22:33 7
4. Skalica 9 1 1 0 7 26:38 5
/* - istá účasť v Tipsport lige 2026/2027/
