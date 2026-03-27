Trenčín zdolal Humenné 3:2 v 1. kole baráže
Autor TASR,aktualizované
Trenčín 27. marca (TASR) - Hokejisti Prešova zvíťazili v 1. kole baráže o účasť v Tipsport lige nad Skalicou 7:4. Hostia viedli na ľade extraligistu po 1. tretine 3:1, neskôr aj 4:3, no domáci napokon otočili skóre a potvrdili pozíciu favorita. Štyrmi bodmi za dva góly a dve asistencie sa na ich triumfe podieľal útočník Miks Indrašis.
Víťazstvom vstúpili do baráže aj hráči Dukly Trenčín, ktorí na vlastnom ľade zdolali Humenné tesne 3:2. Favorizovaní domáci viedli v polovici stretnutia 3:0, a hoci hostia znížili na rozdiel gólu, doviedli už duel do víťazného konca.
Baráž bude pokračovať 2. kolom v nedeľu 29. marca. Trenčín nastúpi doma proti Prešovu, Humenné privíta Skalicu.
baráž o účasť v Tipsport lige - 1. kolo:
HK Dukla Trenčín - HK 19 Humenné 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Góly: 9. Varone (Descheneau, Hatala), 25. Bellerive (Varone, Bukarts), 29. Šiška (Bezúch, Drgoň) – 36. Toma (Linet, Lušňák), 45. Lušňák (Linet, Toma). Rozhodcovia: Klejna, Goga - Orolin, Vystavil, vylúčení: 2:0 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1718 divákov.
Trenčín: Junca – Hatala, Mikuš, S. Hain, Starosta, Drgoň, Hlaváč, Goljer – Descheneau, Varone, Safin – Bellerive, Bubela, Ro. Bukarts – Bezúch, Šiška, Lapšanský – Hudec, Krajč, Krajčovič
Humenné: Lackovič – Zekucia, Cibák, Jacko, Pavúk, M. Novota, Pulščák - Vaško, Vrábeľ, Žitný – Šachvorostov, Železkov, Rymarev – Lušňák, Toma, Linet – Borov, Krajňák, Sokoli
HC Prešov - HK Skalica 7:4 (1:3, 3:1, 3:0)
Góly: 11. Brincko (Chalupa, Blaško), 27. Indrašis (Ri. Bukarts, Cormier), 29. Chalupa (Brincko), 40. Macejko (Indrašis), 45. Kadyrov (Avcin, Hamráček), 48. Berljov (Cormier, Indrašis), 59. Indrašis (Brincko) - 14. Špirko (Obdržálek), 15. Sačkov (Špirko), 18. Obdržálek (Jurák, Nemec), 34. A. Barcík (Jurák, Urban). Rozhodcovia: Lesay, Kocúr - Bezák, Tvrdoň, vylúčení: 7:2 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 1135 divákov.
Prešov: Vyletelka - Macejko, Brincko, Eperješi, Nátny, Kadyrov, Semaňák - Indrašis, Cormier, Ri. Bukarts - Hamráček, Berljov, Avcin - Valigura, Bortňák, Jokeľ - Blaško, Frič, Chalupa - Maruna, Feranec
Skalica: Pončák - S. Barcík, Kubíček, Novajovský, Urban, Fridel, Janík, Filip - Jurík, Nemec, Obdržálek - Sačkov, Špirko, Kalousek - Kuba, Bulik, Šátek - Kotvan, Jurák, A. Barcík - Dudáš
tabuľka po 1. kole:
1. Prešov 1 1 0 0 0 7:4 3
2. Trenčín 1 1 0 0 0 3:2 3
3. Humenné 1 0 0 0 1 2:3 0
4. Skalica 1 0 0 0 1 4:7 0
