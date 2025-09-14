< sekcia Šport
Trenčín zdolal Nitru na jej ľade 3:2 po predĺžení a nájazdoch
Nitrania potrebovali odčiniť prehru zo Žiliny, no prvá tretina im nevyšla.
Autor TASR
Nitra 14. septembra (TASR) - Hokejisti Dukly Trenčín zaznamenali svoje druhé víťazstvo v novom ročníku Tipsport ligy. V druhom kole najvyššej slovenskej súťaže zdolali Nitru na jej ľade 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Rozhodujúci gól strelil trenčiansky útočník Jordy Bellerive. Nitrania majú po dvoch dueloch na konte jediný bod, Trenčín nadviazal na triumf so Spišskou Novou Vsou a má päť bodov.
Nitrania potrebovali odčiniť prehru zo Žiliny, no prvá tretina im nevyšla. Trenčín poslal do vedenia v šiestej minúte Sean Josling. Čakanie vicemajstra uplynulej sezóny na strelený gól v novom ročník ukončil po viac ako 90 minútach v prostrednej časti Josh Passolt. Hostia však dokázali reagovať v 36. minúte, keď sa strelecky presadil Andrej Krajčovič. „Corgoni“ rozpútali v treťom dejstve kolotoč v obrannom pásme Trenčína a po sérii spálených šancí vyrovnal Dávid Okoličány - 2:2. V predĺžení gól nepadol, duel rozlúskol až v nájazdoch Bellerive.
Tipsport liga - 2. kolo:
HK Nitra - HK Dukla Trenčín 2:3 po predĺžení (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 31. Passolt, 49. Okoličány (Čederle) – 6. Josling (Hatala, Vitolinš), 36. Krajčovič (Ahl). Rozhodujúci sam. nájazd: Bellerive. Rozhodcovia: Crman, Goga - Jedlička, Tichý, vylúčení: 7:7 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 3134 divákov.
Nitra: Ferguson – Mezei, Osburn, Bača, Kalman, Stacha, Vitaloš, Carmichael – Nemec, Krištof, Hrnka – Passolt, Bubela, Jackson – Okoličány, Čederle, Lacka – Molnár, Chrenko, Kováč
Trenčín: Hrenák – Hlaváč, Drgoň, Starosta, Laurenčík, Mikuš, Hatala, Goljer – Ahl, Vitolinš, Josling – Záborský, Bellerive, Leskinen – Šiška, Lapšanský, Krajč – Hudec, Kalis, Krajčovič - Bezúch
