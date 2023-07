Trenčín zdolal v príprave Šamorín, Skalica prehrala

Bratislava 22. júla (TASR) - Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v sobotnej generálke pred štartom nového ročníka Niké ligy na ihrisku druholigového Šamorína 4:3.



Skalica prehrala s maďarským mužstvom Mosonmagyaróvár ET 0:1. Hráči MFK Ružomberok triumfovali nad ukrajinským tímom FK Zorja Luhansk 2:1. O triumfe rozhodol Dávid Jackuliak v 85. minúte duelu.







príprava - Výsledky:



MFK Skalica - Mosonmagyaróvár ET 0:1 (0:1)







FC ŠTK 1914 Šamorín - AS Trenčín 3:4 (1:1)



Góly: 33. Záhradník, 48. Čunta, 88. Olejník – 39. Kupusovič, 58. Soares, 65. Ibrahim, 87. Pires







MFK Ružomberok - FK Zorja Luhansk 2:1 (1:0)



Góly: 32. Maslo, 85. Jackuliak - 62. Alefirenko