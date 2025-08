Trenčín získal krídelníka Kama z Burkiny Faso

Trenčín 5. augusta (TASR) - Novou posilou futbalového AS Trenčín sa stal krídelník Dylann Kam z Burkiny Faso. Dvadsaťročný ofenzívny futbalista podpísal po niekoľkotýždňovej skúške dvojročný kontrakt.



Kam začínal s futbalom vo svojej rodnej krajine, následne pôsobil v mládežníckych štruktúrach belgického klubu OH Leuven a naposledy obliekal dres rakúskeho druholigového tímu SV Lafnitz. Trenčín je tak jeho treťou zahraničnou zastávkou v kariére.



„Som veľmi šťastný a vďačný, že som sa pripojil k Trenčínu. Je to pre mňa skvelá príležitosť a teším sa, že sa tu môžem futbalovo posunúť ďalej,“ citoval Kama klubový web astrencin.sk



V drese AS sa už predstavil v prípravnom stretnutí proti rakúskemu LASK Linz (1:7). „Prvý kontakt s Trenčínom prišiel v lete. Od začiatku som cítil dôveru zo strany klubu. Kabína ma prijala veľmi dobre, podmienky sú výborné. Mesto je pokojné a ideálne na sústredenie sa na futbal,“ povedal Kam. Charakterizuje sa ako rýchly a výbušný typ hráča, ktorý rád vstupuje do osobných súbojov. „Chcem tímu pomôcť najmä v ofenzíve,“ dodal.