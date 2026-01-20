< sekcia Šport
Trenčín získal obrancu Haina z Prešova za Laurenčíka a Feranca
Hain prišiel do Prešova pred sezónou 2025/2026.
Autor TASR
Prešov/Trenčín 20. januára (TASR) - Kluby slovenskej hokejovej extraligy HC Prešov a HK Dukla Trenčín zrealizovali výmenu troch hráčov. Do Trenčína zamieril obranca Samuel Hain, Prešov za nich získal obrancu Michala Laurenčíka a útočníka Michala Feranca. Kluby informovali o transfere na sociálnych sieťach.
Hain prišiel do Prešova pred sezónou 2025/2026. Odohral v nej 33 zápasov, v ktorých získal päť kanadských bodov. V najvyššej slovenskej súťaži už hral aj za Nové Zámky, Zvolen a Nitru. Laurenčík nastúpil v prebiehajúcom ročníku do 37 duelov, v ktorých nazbieral tri body za asistencie. Devätnásťročný Feranec nastupoval v doterajšom priebehu sezóny 2025/2026 v druhej najvyššej súťaži a v juniorskej lige. Extraligový debut absolvoval už v ročníku 2023/2024.
